Детскую площадку на Вагоноремонтной улице привели в порядок

Во дворе дома 17 по Вагоноремонтной улице привели в надлежащее состояние детскую площадку. Ранее с просьбой об этом местная жительница обратилась на портал «Наш город»: она сообщила о том, что на площадке сломаны качели.

Проблема была оперативно устранена, после чего москвичка получила официальный ответ с фотоподтверждением за подписью главы управы Дмитровского района Юрия Фисенко

«Факт некачественного содержания детской площадки подтвердился. Выполнены работы по ремонту подвеса качелей. Малые архитектурные формы находятся в исправном состоянии», — говорится в ответе.

Напомним, чтобы сообщить на портал «Наш город» о нарушениях в содержании детских площадок, нужно зарегистрироваться и выбрать соответствующий раздел. (мю)