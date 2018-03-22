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Символ андеграунда
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Символ андеграунда 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Прежде чем шагнуть в вечность, Евгений Клячкин прожил всего шестьдесят лет. Он родился 23 марта 1934 года в весеннем довоенном Ленинграде, умер в 1994 в задыхающемся от июльской жары Израиле, пробежав между этими двумя точками по непростой своей линии жизни с кажущейся легкостью.
Именно, подчеркнем, с кажущейся. Похоронив маму в блокаду, он воспитывался во время войны в детдоме, потом получил образование, но прославился не в строительной области, а как потрясающий поэт и бард, писавший песни как на свои стихи, так и на стихи других поэтов. Он придал авторским песням отчетливый аромат костра, чем совершил переворот в сознании многих: оказалось, и массовая культура может быть высокой, ведь именно благодаря Клячкину стали песнями стихи Иосифа Бродского, Андрея Вознесенского и Глеба Горбовского.
За 60 лет жизни Клячкин написал 300 песен. 230 — на свои стихи. Самыми известными его песнями остаются «Не гляди назад…», «Мелодия в ритме лодки», «Песня об утреннем городе». Они не стареют.
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