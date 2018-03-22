Можно всё: лучшие события выходных от НГС

Лекция о том, как начать свой бизнес

В пятницу вечером можно задуматься о том, как перестать «работать на дядю» и открыть свой бизнес. О нюансах этого процесса расскажет Евгений Пикалов , создатель магазина товаров для путешественников TripShop. Организаторы обещают, что лекция будет полезна всем, кто хочет заняться чем-то своим, но боится (или просто не знает, с чего начать).

Когда? 23 марта Где? В культурном центре «Этаж» (Ленина, 71) Во сколько? В 19:00 Сколько стоит? Бесплатно (18+)

Международный день планетариев и день весеннего равноденствия

Новосибирский планетарий предлагает отметить эти события и приглашает на лекции «Планетарии мира» и «Прогулка по звездному небу Новосибирска», мастер-класс «Ваш помощник — Stellarium», показ полнокупольного фильма «Зрение» и парад телескопов (на него приглашают всех владельцев этих приборов). Специалисты расскажут всем желающим, как выбрать и настроить телескоп и какие небесные объекты можно в него наблюдать.

Когда? 23 марта Где? В Большом новосибирском планетарии (Ключ-Камышенское плато, 1/1) Во сколько? С 19:30 (парад телескопов — в 20:00, показ фильма — в 21:00) Сколько стоит? Бесплатно, но нужна регистрация (6+)

День рождения группы «Проверено»

Новосибирская группа «Проверено» играет в разных жанрах: поп-рок, альтернатива, электроника, инди. Но качественная музыка — это ещё не всё: фишка коллектива — проникновенный вокал солистки Маргариты Мошкиной. Первый сборник («Новосибирск–Москва») ребята записали ещё в 1999 году.

Когда? 23 марта Где? В кабаре-кафе «Бродячая собака» (Каменская, 32) Во сколько? В 21:00 Сколько стоит? 500 рублей (18+)

Открытие семейного пространства «Как дома»

Молодёжный центр «Содружество» открывает семейное пространство, в котором молодые родители могут весело (и бесплатно) провести время с детьми. В первый день его работы будет большая развлекательная программа с мастер-классами, спортивной тренировкой, занятием по ментальной арифметике, лекцией специалиста по раннему развитию и просмотром мульфильма «Чиполлино». Полный список активностей можно посмотреть в группе пространства.

Когда? 24 марта Где? В пространстве «Как дома» (Холодильная, 16) Во сколько? С 12:00 Сколько стоит? Бесплатно, но нужна регистрация (0+)

Дни красоты в торговых центрах

Если вы хотите изменить стиль к лету, можно съездить на «День красоты» в один из ТЦ. Там вас ждут мастер-классы, презентации и модные показы, конкурсы и бьюти-зоны, бесплатный макияж, определение цветотипа, подбор парфюма и другие женские развлечения.

Когда? 24 марта (на Гусинобродском шоссе) и 25 марта (на Троллейной) Где? В ТРЦ «Континент» (Гусинобродское шоссе, 20 и Троллейная, 130А) Во сколько? В 14:00 Сколько стоит? Бесплатно (18+)

Всеобщая контрольная по математике «Что и требовалось доказать»

Если вам периодически хочется вернуться в чудесные школьные годы, сходите на контрольную по математике, которую ежегодно проводит «Яндекс» . В ней будет десять задач, которые можно решать не только за партой, но и онлайн, на сайте проекта. Кстати, там есть тестовая версия работы — самое время подготовиться, ведь в прошлом году пятёрки получили лишь 22% участников. А если одной математики вам мало, пройдите тест от НГС с вопросами из настоящего ЕГЭ.

Когда? 24 марта Где? В НГУ, НГТУ или НГУЭУ Во сколько? В 16:00 Сколько стоит? Бесплатно, но нужна регистрация (12+)

Лекция об уличном искусстве на выставке From Street For Eat 4 В субботу можно не только оценить образцы уличного искусства, но и побольше узнать об этом явлении. На своей лекции организатор выставки Роман Есин расскажет о том, как отличить хорошее от плохого, о легальном и нелегальном рисовании и прочих интересных вещах. А в 19:00 стартует презентация нового YouTube-шоу «Стиль на ковёр», авторы которого будут знакомить аудиторию с художниками. В этот раз героиней станет автор действительно красивых граффити Марина Ягода.

Когда? 24 марта Где? В лофт-парке «Подземка» (Красный проспект, 161) Во сколько? В 16:00 Сколько стоит? Вход на выставку — 250 рублей, для школьников и пенсионеров — 100 рублей. Вход на мероприятия бесплатный (16+)

Открытая репетиция

В субботу можно побывать на открытой репетиции спектакля «Он в Аргентине». Это история о двух совсем разных женщинах, которым приходится терпеть друг друга. Одна — бывшая звезда сцены, надменная и утонченная, другая — завхоз актёрского санатория, в котором они и встретились. Героинь играют народная артистка России Галина Алёхина из «Красного факела» и Ольга Игонина из театра Афанасьева.

Когда? 24 марта Где? В культурном центре «Этаж» (Ленина, 71) Во сколько? В 18:00 Сколько стоит? Бесплатно (18+)

Музыкально-поэтический вечер клубов «Ветер вдохновения» и «Менестрель»

Организаторы приглашают гостей окунуться в особенную атмосферу закулисья. Дело в том, что встреча с новосибирскими поэтами пройдёт в необычном антураже: на фоне выставки театрального художника и актрисы Авроры Жуковской. Не бойтесь выходить из дома в промозглую субботу: в программе горячий чай и печенье.

Когда? 24 марта Где? В пространстве «АртЕль» (Романова, 23) Во сколько? В 18:00 Сколько стоит? Бесплатно (6+)

Сольный концерт фрик-барда Василия Уриевского

В «Бродячей собаке» выступит необычный исполнитель — участник шоу «Голос» Василий Уриевский. Это не только музыкант, но и комик (послушайте, например, его «Песню ни о чём»). Сам себя он называет фрик-бардом. В прошлом году Василий Уриевский попал в пятёрку самых перспективных молодых артистов и был принят в труппу знаменитого Театра на Таганке.

Когда? 24 марта Где? В кабаре-кафе «Бродячая собака» (Ленина, 71) Во сколько? В 18:00 Сколько стоит? 500 рублей (18+)

Концерт сербской джазовой группы Eyot

Любителям интеллектуальной музыки стоит обратить внимание на гастроли Eyot — неожиданно квартет будет выступать в ГПНТБ. Ребята играют исключительно собственные произведения. Этот коллектив называют джазовым аналогом знаменитой группы Nirvana за то, что он очень близок к гранжу в импровизационной музыке.

Когда? 24 марта Где? В ГПНТБ (Ленина, 71) Во сколько? В 18:00 Сколько стоит? 500–800 рублей (18+)

Воскресная гаражная распродажа

Весна — самое время расстаться со старыми вещами и обрести новые, утверждают организаторы гаражной распродажи. Регистрация для продавцов уже закрыта, зато можно что-то купить. А ещё послушать музыку, пообщаться с людьми и перекусить. Кроме того, можно передать вещи на переработку и в благотворительные фонды.

Когда? 25 марта Где? В Доме молодёжи «Юность» (проспект Строителей, 21) Во сколько? В 14:00 Сколько стоит? Бесплатно (12+)

Спектакль театра теней

С детьми можно сходить на спектакль «Северные сказки» оригинального формата: его покажет театр теней «Пионовый фонарь». Обещают «смешные, фантастические, невероятные истории о жителях севера — о мороженных песнях, важной купчихе и апельсиновом дереве».

Когда? 25 марта Где? В ДК «Энергия» (Красный проспект, 171/4) Во сколько? В 14:30 (длительность спектакля — 30 минут)

Сколько стоит? 350 рублей (6+)

Блокбастер «Тихоокеанский рубеж 2»

Самая долгожданная кинопремьера недели — продолжение нашумевшего экшена о сражении машин-роботов и чудовищ кайдзю. Десять лет назад монстры, управляемые людьми, одолели сверхъестественных противников, но победа не была окончательной: кайдзю эволюционировали и вернулись на Землю, чтобы сразиться с молодым поколением пилотов. Возрастное ограничение ленты — 12+.

Фильм «Гонка века»

Сюжет картины основан на реальных событиях 1968 года, а съёмки были настолько экстремальными, что Колин Ферт даже попал в больницу с вывихом бедра. Играет он английского яхтсмена-любителя, который, заложив всё своё состояние, решил осуществить мечту о кругосветке и участвовать в известной гонке. Но, оказавшись в открытом море, он понял, что шансов на победу нет (тут бы выжить!). И задумал безумную авантюру. Возрастное ограничение фильма — 16+.

Триллер «Тебя никогда здесь не было»

Кино для любителей тяжёлых психологических картин, которые оставляют особое послевкусие. Этот фильм не оставил равнодушным ни одного критика — они назвали работу режиссёра Линн Рэмси «Гимном брутальности» и «Таксистом XXI века». У сурового Джо ( Хоакин Феникс ) непростая судьба и покалеченная психика. Но для юной дочери сенатора безжалостный герой-одиночка становится единственной надеждой на спасение. Возрастное ограничение фильма — 18+.

Документальный семейный фильм «Земля: один потрясающий день»

С детьми стоит сходить на познавательный и красивый британский фильм о жизни планеты. В кадре: 38 видов диких животных из 22 стран, включая колибри из Эквадора и гигантских панд из Китая. Для создания этой ленты понадобилось 142 дня съёмок и около трёх лет монтажа. Минутка умиления: для съёмок детёнышей панды операторам пришлось надеть костюмы взрослых «медведей», чтобы не спугнуть их. Возрастное ограничение картины — 6+.

Когда? С 22 марта

Где? В кинотеатрах города

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