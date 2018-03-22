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Православный фонд запускает проект об ученых и философах Гражданской войны
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Православный фонд запускает проект об ученых и философах Гражданской войны 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Фонд Андрея Первозванного (ФАП) к столетию начала Гражданской войны запускает проект «Гражданская война: зеркала эпохи», в рамках которого выяснит, кто из ученых, философов и деятелей искусства наиболее емко и точно охарактеризовал эпоху.
"Предлагаем взглянуть на события столетней давности под необычным углом зрения — через призму ее восприятия учеными, философами и деятелями искусства", — говорится в сообщении пресс-службы ФАП.
Ежедневно на страницах фонда в «ВКонтакте» и Facebook будут публиковаться посты с цитатами Исаака Бабеля, Алексея Толстого, Осипа Мандельштама, Марины Цветаевой, Николая Трубецкого, Константина Циолковского и других выдающихся личностей, на чьих глазах вершилась история. Сразу за цитатой каждого персонажа будет размещена рубрика «Кстати», в которой авторы проекта расскажут о том или ином ярком поступке этого человека в годы Гражданской войны.
Затем все желающие смогут принять участие в голосовании «Кто точнее охарактеризовал или выразил эпоху?». Пользователи выберут героя, который наиболее емко и точно, по их мнению, охарактеризовал эпоху Гражданской войны, выразил суть происходящего. Победитель будет назван «Зеркалом эпохи».
Итогом всего проекта станет научно-общественная сессия «От гражданских войн — к гражданской консолидации: актуальная повестка для человечества. К столетию начала трагических событий Гражданской войны в России».
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