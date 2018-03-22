Православный фонд запускает проект об ученых и философах Гражданской войны

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости . Фонд Андрея Первозванного (ФАП) к столетию начала Гражданской войны запускает проект «Гражданская война: зеркала эпохи», в рамках которого выяснит, кто из ученых, философов и деятелей искусства наиболее емко и точно охарактеризовал эпоху.

"Предлагаем взглянуть на события столетней давности под необычным углом зрения — через призму ее восприятия учеными, философами и деятелями искусства", — говорится в сообщении пресс-службы ФАП.

Затем все желающие смогут принять участие в голосовании «Кто точнее охарактеризовал или выразил эпоху?». Пользователи выберут героя, который наиболее емко и точно, по их мнению, охарактеризовал эпоху Гражданской войны, выразил суть происходящего. Победитель будет назван «Зеркалом эпохи».

Итогом всего проекта станет научно-общественная сессия «От гражданских войн — к гражданской консолидации: актуальная повестка для человечества. К столетию начала трагических событий Гражданской войны в России».