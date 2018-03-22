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Выставка, посвященная строительству Крымского моста, открылась в Краснодаре
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Выставка, посвященная строительству Крымского моста, открылась в Краснодаре 

АиФ — Юг 39 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Фелицына.
За время проведения работ ученым удалось обнаружить около 200 предметов, представляющих уникальную историческую ценность, помогающих оценить роль и место людей, обживающих в те далекие времена территории Кубани и Крыма.
22 марта в Краснодарском музее имени Е. Д. Фелицына состоялся День открытых дверей, посвященный археологическим находкам, обнаруженным в районе строительства Крымского моста.
Выставка прошла под эгидой «Два берега — одна история». В ней приняли участие гендиректор музея им. Е. Д. Фелицына Игорь Победа, председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский и профессор кафедры археологии, этнологии, древней и средневековой истории, член-корреспондент Германского археологического института Иван Марченко. Также в выставке участвовали учащиеся Лицея №48 им. Суворова.
"То, что мы сегодня можем наблюдать — уникально, ведь именно Крымский мост стал связующим звеном между двумя эпохами — прошлым и будущим", — считают историки.
Из экспонатов: чернолаковая расписная керамика, средневековая черепица, амфоры для масла и вина с изображениями эпизодов греческих мифов, красноглиняные ойнохои (кувшины для вина), миски и лутерии (тазы для умывания), антефикс (украшение в виде щита с рельефом) с изображением Деметры, ритуальные статуэтки (1-3 в. до н.э.), статуя Неокла, наместника Горгиппии (186 г. до н.э.), костяная накладка с трезубцем (знак Рюриковичей), а в центре зала — уникальнейшая находка 17-го века: лодка-долбёнка из мореного дуба, найденная в пос. Гидростроителей в Краснодаре и символизирующая связь двух берегов — Крыма и Кубани. Бронзовый нательный крестик 11-12 в. говорит о том, что Таманский полуостров являлся зоной проповедования христианства.
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