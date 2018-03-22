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«Ассамблея народных ремесел» ищет лучших умельцев
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«Ассамблея народных ремесел» ищет лучших умельцев 

Вечерняя Москва 36 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Конкурс мастерства, который проводит газета «Вечерняя Москва» совместно с Московским домом национальностей, собирает все больше участников.
Напомним, конкурс стартовал в сентябре в рамках проекта «Ассамблея народных ремесел», посвященного поддержке и сохранению народных промыслов. В рамках конкурса мы принимаем работы москвичей, которые увлекаются творчеством. За несколько месяцев мы получили сотни работ, каждый раз убеждаясь, что потенциал искусства неисчерпаем. Несмотря на высокий темп жизни в мегаполисе, москвичи находят время для занятия творчеством.
Вышивка (брошки)
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