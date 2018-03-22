«Ассамблея народных ремесел» ищет лучших умельцев

Конкурс мастерства, который проводит газета «Вечерняя Москва» совместно с Московским домом национальностей, собирает все больше участников.

Напомним, конкурс стартовал в сентябре в рамках проекта «Ассамблея народных ремесел», посвященного поддержке и сохранению народных промыслов. В рамках конкурса мы принимаем работы москвичей, которые увлекаются творчеством. За несколько месяцев мы получили сотни работ, каждый раз убеждаясь, что потенциал искусства неисчерпаем. Несмотря на высокий темп жизни в мегаполисе, москвичи находят время для занятия творчеством.

Вышивка (брошки)