В Гатчине выбрали, как будет выглядеть памятник прадеду Пушкина

В Гатчине объявили результаты конкурса на лучший эскизный проект памятника прадеду поэта Александра Пушкина, военному инженеру Абраму Петровичу Ганнибалу. Об этом сообщает Online47.ru со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

На суд жюри представили пять вариантов будущей скульптуры. Одной из самых интересных работ признали творение гатчинца Валерия Шевченко и петербургского архитектора Юрия Кинцурашвили. Они изобразили Ганнибала, сидящего на строении с чертежом на коленях. Молодая крестьянка подносит ему кринку молока, символизируя «Молодую Россию», которая дала кров и приют учёному выходцу из Африки.

Однако победителем конкурса стал проект скульптора Марии Третьяковой «Абрам Петрович Ганнибал на бастионе новой крепости». Эта работы была выполнена в стиле традиционной для 18 века аллегорической композиции.

Автору предстоит доработать композицию памятника, сгладив остроконечные флаги, после чего власти смогут заняться установкой.

Памятник планируют разместить в сквере рядом с музеем-усадьбой Суйда. Именно там Ганнибал безвыездно поселился после выхода в отставку и жил до самой смерти в 1781 году.