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В Гатчине выбрали, как будет выглядеть памятник прадеду Пушкина
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В Гатчине выбрали, как будет выглядеть памятник прадеду Пушкина 

Ivyborg.ru 38 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
В Гатчине объявили результаты конкурса на лучший эскизный проект памятника прадеду поэта Александра Пушкина, военному инженеру Абраму Петровичу Ганнибалу. Об этом сообщает Online47.ru со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.
На суд жюри представили пять вариантов будущей скульптуры. Одной из самых интересных работ признали творение гатчинца Валерия Шевченко и петербургского архитектора Юрия Кинцурашвили. Они изобразили Ганнибала, сидящего на строении с чертежом на коленях. Молодая крестьянка подносит ему кринку молока, символизируя «Молодую Россию», которая дала кров и приют учёному выходцу из Африки.
Однако победителем конкурса стал проект скульптора Марии Третьяковой «Абрам Петрович Ганнибал на бастионе новой крепости». Эта работы была выполнена в стиле традиционной для 18 века аллегорической композиции.
Автору предстоит доработать композицию памятника, сгладив остроконечные флаги, после чего власти смогут заняться установкой.
Памятник планируют разместить в сквере рядом с музеем-усадьбой Суйда. Именно там Ганнибал безвыездно поселился после выхода в отставку и жил до самой смерти в 1781 году.
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