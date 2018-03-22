Новый микстейп от RM

BTS серьезно избаловали своих фанатов. В начале марта Джей-Хоуп (J-Hope) порадовал поклонников своим микстейпом «Hope». А теперь и RM, который выпустил свой первый сольный микстейп еще в-ом, дразнит сообщениями о скором выходе новых композиций.

На днях официальный профиль группы выложил-секундный ролик с отрывком новой песни лидера группы. На записи можно уловить строчки «I, ». О чем же нам споет?

Нужно ли говорить о том, как это подействовало на фанатов? «Боже! Это звучит потрясающе!» — писали поклонники в комментариях к записи. Хэштег #RM2 тут же распространился по всем соцсетям, хотя пока еще не известно, когда именно планирует выпустить свой микстейп. О такой поддержке можно только мечтать!