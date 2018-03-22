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Участники кружка рукоделия «Страна чудес» представят свои работы в центре соцобслуживания Бутырского района
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Участники кружка рукоделия «Страна чудес» представят свои работы в центре соцобслуживания Бутырского района 

Управа Бутырского района города Москвы 31 минуту назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Творческая встреча «Весенняя рапсодия» состоится в помещении филиала «Бутырский» ТЦСО «Алексеевский». Всех желающих ждут 23 марта. Как сообщила культурный организатор филиала Маргарита Лебедева, здесь соберутся участники кружка рукоделия «Страна чудес».
— В рамках мероприятия состоятся презентация и выставка-конкурс творческих работ участников кружка. Все работы посвящены наступлению весны, — пояснила Лебедева.
Начало в 13.30. Напомним, филиал «Бутырский» ТЦСО «Алексеевский» находится по адресу: Огородный проезд, 21. Вход свободный. (ак)
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