Участники кружка рукоделия «Страна чудес» представят свои работы в центре соцобслуживания Бутырского района

Творческая встреча «Весенняя рапсодия» состоится в помещении филиала «Бутырский» ТЦСО «Алексеевский». Всех желающих ждут 23 марта. Как сообщила культурный организатор филиала Маргарита Лебедева, здесь соберутся участники кружка рукоделия «Страна чудес».

— В рамках мероприятия состоятся презентация и выставка-конкурс творческих работ участников кружка. Все работы посвящены наступлению весны, — пояснила Лебедева.

Начало в 13.30. Напомним, филиал «Бутырский» ТЦСО «Алексеевский» находится по адресу: Огородный проезд, 21. Вход свободный. (ак)