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В библиотеках Митина 25 марта состоится конкурс книжной буффонады
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В библиотеках Митина 25 марта состоится конкурс книжной буффонады 

Управа района Митино 28 минут назад
Фото: Управа района Митино
Фестиваль книжной буффонады «Послушайте!» стартует 25 марта во всех библиотеках Северо-Западного округа города Москвы.
— В прошлом году мы проводили фестиваль «Книга в маске», и он вызвал огромный интерес жителей, — рассказала руководитель пресс-службы ЦБС СЗАО Татьяна Иванова. — Тогда надо было прочитать отрывок выразительно и на скорость. В этом году решили сделать акцент на актерское самовыражение. Юмористический фрагмент текста из произведений русских писателей и поэтов надо будет прочитать гротескно, комично, в стиле буффонады.
Каждый желающий сможет позвонить или прийти в ближайшую библиотеку и записаться на конкурс. Отрывок будет выбираться по жребию. По желанию «баттлы» чтецов будут записывать на видео и выкладывать в социальных сетях. Главный приз — электронная книга.
Узнать телефоны и адреса библиотек можно на сайте www.szao-cbs.ru. (ср)
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