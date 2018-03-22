Центр социальной помощи открылся после ремонта

Снова открывает свои двери Центр социальной помощи храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках.

Как сообщается на официальном сайте храма, открытие центра приурочено к началу благотворительной акции «Благое дело», направленной на сбор средств на организацию поездки в Москву воспитанников детского дома города Покровска Владимирской области, а также на проведение третьего творческого вокального конкурса среди детей из многодетных семей «Живые сердца» и оказание помощи семьям, находящимся в критической ситуации.

В результате ремонта, который длился в течение двух месяцев, центр социальной помощи сможет принимать еще большее количество посетителей. Часы работы — ежедневно, с 11.00 до 19.00. Посещать центр можно не чаще двух раз в месяц.

Фото: sobory.ru