Ещё
Центр социальной помощи открылся после ремонта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Центр социальной помощи открылся после ремонта 

Твоя Газета 27 минут назад
Фото: Твоя Газета
Снова открывает свои двери Центр социальной помощи храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках.
Как сообщается на официальном сайте храма, открытие центра приурочено к началу благотворительной акции «Благое дело», направленной на сбор средств на организацию поездки в Москву воспитанников детского дома города Покровска Владимирской области, а также на проведение третьего творческого вокального конкурса среди детей из многодетных семей «Живые сердца» и оказание помощи семьям, находящимся в критической ситуации.
В результате ремонта, который длился в течение двух месяцев, центр социальной помощи сможет принимать еще большее количество посетителей. Часы работы — ежедневно, с 11.00 до 19.00. Посещать центр можно не чаще двух раз в месяц.
Фото: sobory.ru
Твоя Газета: последние новости
Фольклорный ансамбль «Игранчики» стал лауреатом 1 степени городского конкурса «Волшебная лира» В ЮЗАО стали известны имена победителей конкурса юных чтецов Юных актеров научили правильно накладывать грим
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни30
Как снимался сериал «Золотая орда»2
10 фильмов, которые скрасят ожидание весны
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение4
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение