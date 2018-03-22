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Алкопроизводители обрадовались открытию музея самогона в России
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Алкопроизводители обрадовались открытию музея самогона в России 

Национальная Служба Новостей 28 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Казани открылся музей самогона, несмотря на протесты со стороны мусульман. Он разместился в сердце столицы Татарстана и позволяет посмотреть уникальные царские графины, бытовые предметы, связанные с застольем. Также посетителям расскажут неожиданные факты из биографий известных российских писателей, истории самогона. Позже приветливые сомелье разъяснят, как отличить, из чего сделан самогон и угостят продукцией, сообщает «Интерфакс».
В свою очередь, коммерческий директор компании-производителя самогона Николай Полуэктов в эфире НСН обрадовался созданию такого музея.
«Самогон — это гораздо более сложный и интересный напиток, чем водка. Вся водка достаточно ординарная и однотипная. Это связано чисто с химическим составом, поскольку там практически ничего нет, кроме спирта и воды. А в самогоне присутствуют остаточные примеси изначального сырья, которое даёт всю эту палитру вкусов. То, что появляется музей и культура эта культура продолжает развиваться, это отлично. Хорошая новость заключается в том, что из какой-то шутки и прикола это превратилось в мейнстримный напиток и настоящую товарную категорию», — считает эксперт.
В России увеличилось количество самогонщиков По словам Николая Полуэктова, в пропаганде алкоголизма музей обвинять не стоит.
«Тогда любую магазинную полку нужно обвинить в пропаганде алкоголизма. Либо мы вводим сухой закон и всё это убираем, либо всё это оставляем, но с поправкой на то, что любое распитие должно быть ответственным», — заключил Полуэктов.
Ранее руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН рассказал, что из-за кризиса в России увеличилось число самогонщиков, потому что людям стало невыгодно ходить в магазин.
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