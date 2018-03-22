Жителей поселения пригласили посетить неделю детской книги

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Сотрудники библиотеки при Доме культуры «Кленово» поселения Кленовское организуют неделю детской книги. Она начнется 23 марта. Мероприятие смогут посетить и жители Вороновского.

Для ребят подготовили обширную программу. Известно, что методисты культурного учреждения расскажут юным читателям о современных произведениях.

Творческие встречи будут проходить ежедневно с 13:00 до 14:00. Вход на мероприятия свободный. Информацию об этом разместили на официальном сайте администрации поселения Кленовское.