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Жителей поселения пригласили посетить неделю детской книги
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Жителей поселения пригласили посетить неделю детской книги 

Администрация поселения Вороновское 20 минут назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив
Сотрудники библиотеки при Доме культуры «Кленово» поселения Кленовское организуют неделю детской книги. Она начнется 23 марта. Мероприятие смогут посетить и жители Вороновского.
Для ребят подготовили обширную программу. Известно, что методисты культурного учреждения расскажут юным читателям о современных произведениях.
Творческие встречи будут проходить ежедневно с 13:00 до 14:00. Вход на мероприятия свободный. Информацию об этом разместили на официальном сайте администрации поселения Кленовское.
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