Филимонковский детский дом-интернат начал сотрудничество с Комитетом Красного Креста 

Фото: Дом-интернат «Солнышко»
Филимонковский детский дом-интернат «Солнышко» начал сотрудничество с Международным Комитетом Красного Креста. Об этом 22 марта сообщила заместитель директора по медицинской части Анна Фомина.
— К нам приехали представители группы быстрого реагирования МККК. Они привезли гуманитарную помощь для ребят: материалы для ручного труда. Сейчас мы ищем волонтеров, которые смогут провести творческие занятия с нашими детьми, — рассказала Анна Фомина.
Анна Фомина отметила, что в ближайшей перспективе у воспитанников интерната должен пройти урок с сотрудниками Красного Креста на тему доврачебной медицинской помощи.