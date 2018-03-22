Филимонковский детский дом-интернат начал сотрудничество с Комитетом Красного Креста

Фото: Дом-интернат «Солнышко»

— К нам приехали представители группы быстрого реагирования МККК. Они привезли гуманитарную помощь для ребят: материалы для ручного труда. Сейчас мы ищем волонтеров, которые смогут провести творческие занятия с нашими детьми, — рассказала Анна Фомина.

Анна Фомина отметила, что в ближайшей перспективе у воспитанников интерната должен пройти урок с сотрудниками Красного Креста на тему доврачебной медицинской помощи.