Сотрудники библиотеки №260 организуют встречу с детской писательницей

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В библиотеке №260 поселения Десеновское 7 апреля пройдет встреча с известной детской писательницей Эн Поли.

— В рамках мероприятия «Там, где рождаются сны» мы подготовим для гостей интересную программу. Автор детских произведений Эн Поли расскажет о своем творческом пути и книгах, ответит на вопросы присутствующих, проведет мастер-класс, на котором все желающие смогут научиться рисовать, — поделилась заведующая библиотекой №260 Надежда Тетенова.

Отметим, что мероприятие начнется в 15:00. Вход свободный. Эн Поли — автор книги «Там, где рождаются сны», дипломант Открытого Евразийского Литературного фестиваля Open Eurasia — 2015 и конкурса «Новые сказки — 2016» от издательства «Аквилегия-М».