Ещё
Сотрудники библиотеки №260 организуют встречу с детской писательницей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сотрудники библиотеки №260 организуют встречу с детской писательницей 

Префектура ТиНАО города Москвы 3 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
В библиотеке №260 поселения Десеновское 7 апреля пройдет встреча с известной детской писательницей Эн Поли.
— В рамках мероприятия «Там, где рождаются сны» мы подготовим для гостей интересную программу. Автор детских произведений Эн Поли расскажет о своем творческом пути и книгах, ответит на вопросы присутствующих, проведет мастер-класс, на котором все желающие смогут научиться рисовать, — поделилась заведующая библиотекой №260 Надежда Тетенова.
Отметим, что мероприятие начнется в 15:00. Вход свободный. Эн Поли — автор книги «Там, где рождаются сны», дипломант Открытого Евразийского Литературного фестиваля Open Eurasia — 2015 и конкурса «Новые сказки — 2016» от издательства «Аквилегия-М».
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Благоустройство детской площадки проведут в поселении Рязановское Волонтеры посетили Филимонковский детский дом-интернат «Солнышко» Благоустройство общественных зон проведут в Кленовском
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Как снимался сериал «Золотая орда»10
Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни36
Специалист широкого профиля: Саше Грэй — 30!42
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение4
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение