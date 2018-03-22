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«Приглашаю нижегородцев принять активное участие в юбилейных событиях», — Дмитрий Барыкин о 150-летии Горького
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«Приглашаю нижегородцев принять активное участие в юбилейных событиях», — Дмитрий Барыкин о 150-летии Горького 

Vgoroden.ru 3 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
28 марта Нижний Новгород отмечает юбилей писателя Максима Горького, в рамках которого в учреждениях культуры будет проведено более ста мероприятий. Председатель городской думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин рассказал о подготовке к празднику:
Реставрация музейных зданий и экспонатов, фестивали и спектакли, чтения, туристические маршруты и выпуск книг и тематической сувенирной продукции — проделана большая работа. Целый ряд депутатов городской думы Нижнего Новгорода принял активное участие в подготовке горьковских мероприятий на своих округах.
По моему приглашению сотни канавинских школьников посещают горьковские музеи с экскурсиями в рамках проекта «Живые уроки». Также наше предприятие (АО «Завод „Красный якорь“) стало спонсором новой интерактивной экспозиции в Литературном музее — мы помогли закупить необходимое оборудование. Приглашаю нижегородцев принять активное участие в юбилейных событиях.
Дмитрий Барыкин
председатель городской думы
Нижнего Новгорода
Напомним, премию Горького могут увеличить в пять раз в Нижегородской области.
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