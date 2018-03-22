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Детский ансамбль из Красносельского района представит концертную программу
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Детский ансамбль из Красносельского района представит концертную программу 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 3 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники Центра поддержки семьи и детства «Красносельский» организуют концертную программу ансамбля «Солнечные нотки». Мероприятие проведут 23 марта.
— Ансамбль состоит из ребят с синдромом Дауна. Для зрителей они подготовили сорокаминутную театрализованную музыкальную программу. Дети сыграют на духовых, ударных и струнных инструментах: трубах, барабанах и гитарах, — рассказала заведующая отделением социальной реабилитации детей-инвалидов центра Ирина Силанян.
Она уточнила, что программу мероприятия посвятят Международному дню человека с синдромом Дауна.
— После концерта будет организована интерактивная программа, которую подготовили специалисты центра, приглашенные аниматоры и волонтеры, — добавила Ирина Силанян.
Мероприятие завершится чаепитием. Посетителей ждут к 16:00 по адресу: Скорняжный переулок, дом 4.
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