Детский ансамбль из Красносельского района представит концертную программу

Сотрудники Центра поддержки семьи и детства «Красносельский» организуют концертную программу ансамбля «Солнечные нотки». Мероприятие проведут 23 марта.

— Ансамбль состоит из ребят с синдромом Дауна. Для зрителей они подготовили сорокаминутную театрализованную музыкальную программу. Дети сыграют на духовых, ударных и струнных инструментах: трубах, барабанах и гитарах, — рассказала заведующая отделением социальной реабилитации детей-инвалидов центра Ирина Силанян.

Она уточнила, что программу мероприятия посвятят Международному дню человека с синдромом Дауна.

— После концерта будет организована интерактивная программа, которую подготовили специалисты центра, приглашенные аниматоры и волонтеры, — добавила Ирина Силанян.

Мероприятие завершится чаепитием. Посетителей ждут к 16:00 по адресу: Скорняжный переулок, дом 4.