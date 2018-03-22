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В Анапе в ВДЦ «Смена» прошел день детской книги
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В Анапе в ВДЦ «Смена» прошел день детской книги 

АиФ — Юг 3 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Литературный турнир, мастер-классы, дискуссии и встреча с поэтом Сергеем Лёвиным прошли в лагере в рамках ежегодной Всероссийской недели детской и юношеской книги.
Мальчишки и девчонки обсуждали важность чтения в современном мире.
На мастер-классе «Закладки для книг своими руками» создавали небольших бумажных человечков.
— Мы решили сделать такие закладки вместе с моими друзьями из округа, — рассказывает Глеб Озереденко из Барнаула. — Ребята изображали свое настроение, а я нарисовал плакат в честь Дня книги в виде ярких, цветных шаров.
В праздничный день «Библио-Смена» превратилась в настоящий литературный салон. Поэт, член Союза писателей России, Союза журналистов России Сергей Лёвин прочитал детские рассказы и стихотворения собственного сочинения.
В честь начала недели детской и юношеской книги мальчишки и девчонки создали собственные книги о «Смене». Легенды, рисунки, письма, стихотворения — в них отражена история целого отряда.
— Мы решили сделать книгу о «Смене» и вложить в нее душу. У каждого из нас была своя задача — кто-то придумывал дизайн обложки, сочинял истории. Я рисовала и делала аппликации. Затем мы все вместе склеили ее. Я думаю, читать надо, потому что книги учат детей доброму. Есть много произведений, которые могут поменять человека в лучшую сторону, — рассказала Надежда Иняхина из Пензенской области.
Работы сменовцев смогут увидеть участники будущих смен. Самодельные книги будут хранится в музее Всероссийского детского центра «Смена».
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