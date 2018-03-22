Детские площадки приведут в порядок в Тверском районе

Специалисты по благоустройству Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» отремонтируют спортивные и детские площадки. Сведениями об этом поделился 22 марта Алексей Бочаров, заместитель директора коммунальной службы.

— В ближайшее время наши специалисты отремонтируют детскую площадку по улице Фадеева, дом 10. Там заменят деревянные борта площадки и освежат краску. Такие же работы проведут по адресу: Большой Каретный переулок, дом 17, строение 1, — прокомментировал Алексей Бочаров, заместитель директора учреждения по благоустройству.

Кроме того, он отметил, что специалисты проверят улицы района на наличие разрушений объектов на детских площадках. В случае обнаружения дефектов, сотрудники «Жилищника» незамедлительно выполнят ремонт.