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Детские площадки приведут в порядок в Тверском районе
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Детские площадки приведут в порядок в Тверском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 3 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Специалисты по благоустройству Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» отремонтируют спортивные и детские площадки. Сведениями об этом поделился 22 марта Алексей Бочаров, заместитель директора коммунальной службы.
— В ближайшее время наши специалисты отремонтируют детскую площадку по улице Фадеева, дом 10. Там заменят деревянные борта площадки и освежат краску. Такие же работы проведут по адресу: Большой Каретный переулок, дом 17, строение 1, — прокомментировал Алексей Бочаров, заместитель директора учреждения по благоустройству.
Кроме того, он отметил, что специалисты проверят улицы района на наличие разрушений объектов на детских площадках. В случае обнаружения дефектов, сотрудники «Жилищника» незамедлительно выполнят ремонт.
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