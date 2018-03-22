Президент ГК «Кортрос» получил престижную литературную премию

Президент ГК «Кортрос», поэт и фотохудожник Вениамин Голубицкий получил престижную литературную премию. Уралец стал лауреатом в номинации «Поэт года», об этом сообщает в четверг, 22 марта, «АиФ-Урал»

«Премия «Поэт года» ежегодно учреждается Российским союзом писателей. В состав большого жюри входят такие авторитетные люди, как Константин Кедров, Бахыт Кенжеев Игорь Волгин . Получить такую — большая честь», — рассказал «АиФ-Урал» Вениамин Голубицкий.

За победу в номинации уралец получил награду — статуэтку в форме золотого пера и контракт на издание книги, финансируемый Российским союзом писателей.

Торжественная церемония награждения состоялась 19 марта в Москве, в большом конференц-зале правительства. Премия «Поэт года» вручали в нескольких номинациях. Помимо этого на мероприятии награждали лауреатов премии «Писатель года».

Отметим, что конкурс на соискание премии «Поэт года» проходит в три этапа. Сначала произведения номинантов публикуются в конкурсных альманахах, затем жюри отбирает финалистов. На третьем этапе отбора во время тайного голосования определяются лауреаты.

Пермии «Писатель года» и «Поэт года» — самые масштабные по количеству участников. На конкурс отправляют свои работы аторы не только из России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Только в этом году в финал прошли 200 поэтов и 100 прозаиков.

Вениамин Голубицкий известен уральцам свой политической карьерой. На протяжении нескольких лет он работал в свердловских региональных органах власти, а в 2005 году ушел с должности главы администрации губернатора. Сейчас он является президентом ГК «Кортрос», которая занимается созданием проекта «Академический» в Екатеринбурге.

Голубицкий также известен как поэт и фотохудожник. В мае 2017 года он представил свою книгу «Поиск адресата», над которой работал на протяжении восьми лет.