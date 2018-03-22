Ещё
Президент ГК «Кортрос» получил престижную литературную премию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президент ГК «Кортрос» получил престижную литературную премию 

АиФ Урал 3 часа назад
Фото: АиФ Урал
Президент ГК «Кортрос», поэт и фотохудожник Вениамин Голубицкий получил престижную литературную премию. Уралец стал лауреатом в номинации «Поэт года», об этом сообщает в четверг, 22 марта, «АиФ-Урал».
«Премия «Поэт года» ежегодно учреждается Российским союзом писателей. В состав большого жюри входят такие авторитетные люди, как Константин Кедров, Бахыт Кенжеев, Игорь Волгин. Получить такую — большая честь», — рассказал «АиФ-Урал» Вениамин Голубицкий.
За победу в номинации уралец получил награду — статуэтку в форме золотого пера и контракт на издание книги, финансируемый Российским союзом писателей.
Торжественная церемония награждения состоялась 19 марта в Москве, в большом конференц-зале правительства. Премия «Поэт года» вручали в нескольких номинациях. Помимо этого на мероприятии награждали лауреатов премии «Писатель года».
На церемонии присутствовали известные литераторы, политики, журналисты и деятели культуры: Юрий Ряшенцев, Татьяна Полякова, Константин Кедров, Роман Злотников, Владислав Артемов, Владимир Вишневский, Михаил Визель, Галина Хомчик, Борис Семенович Есенькин, Сергей Рыбаков, Елена Ногина.
Отметим, что конкурс на соискание премии «Поэт года» проходит в три этапа. Сначала произведения номинантов публикуются в конкурсных альманахах, затем жюри отбирает финалистов. На третьем этапе отбора во время тайного голосования определяются лауреаты.
Пермии «Писатель года» и «Поэт года» — самые масштабные по количеству участников. На конкурс отправляют свои работы аторы не только из России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Только в этом году в финал прошли 200 поэтов и 100 прозаиков.
Вениамин Голубицкий известен уральцам свой политической карьерой. На протяжении нескольких лет он работал в свердловских региональных органах власти, а в 2005 году ушел с должности главы администрации губернатора. Сейчас он является президентом ГК «Кортрос», которая занимается созданием проекта «Академический» в Екатеринбурге.
Голубицкий также известен как поэт и фотохудожник. В мае 2017 года он представил свою книгу «Поиск адресата», над которой работал на протяжении восьми лет.
АиФ Урал: последние новости
День рождения Куйвашева помогло детям Евгений Куйвашев отпразднует 47-летие без подарков Губернатор Свердловской области принимает поздравления в день рождения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Как снимался сериал «Золотая орда»10
Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни36
Специалист широкого профиля: Саше Грэй — 30!42
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение4
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение