Президент ГК «Кортрос» получил престижную литературную премию 

Президент ГК «Кортрос», поэт и фотохудожник Вениамин Голубицкий получил престижную литературную премию. Уралец стал лауреатом в номинации «Поэт года», об этом сообщает в четверг, 22 марта, «АиФ-Урал».
«Премия «Поэт года» ежегодно учреждается Российским союзом писателей. В состав большого жюри входят такие авторитетные люди, как Константин Кедров, Бахыт Кенжеев, Игорь Волгин. Получить такую — большая честь», — рассказал «АиФ-Урал» Вениамин Голубицкий.
За победу в номинации уралец получил награду — статуэтку в форме золотого пера и контракт на издание книги, финансируемый Российским союзом писателей.
Торжественная церемония награждения состоялась 19 марта в Москве, в большом конференц-зале правительства. Премия «Поэт года» вручали в нескольких номинациях. Помимо этого на мероприятии награждали лауреатов премии «Писатель года».
На церемонии присутствовали известные литераторы, политики, журналисты и деятели культуры: Юрий Ряшенцев, Татьяна Полякова, Константин Кедров, Роман Злотников, Владислав Артемов, Владимир Вишневский, Михаил Визель, Галина Хомчик, Борис Семенович Есенькин, Сергей Рыбаков, Елена Ногина.
Отметим, что конкурс на соискание премии «Поэт года» проходит в три этапа. Сначала произведения номинантов публикуются в конкурсных альманахах, затем жюри отбирает финалистов. На третьем этапе отбора во время тайного голосования определяются лауреаты.
Пермии «Писатель года» и «Поэт года» — самые масштабные по количеству участников. На конкурс отправляют свои работы аторы не только из России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Только в этом году в финал прошли 200 поэтов и 100 прозаиков.
Вениамин Голубицкий известен уральцам свой политической карьерой. На протяжении нескольких лет он работал в свердловских региональных органах власти, а в 2005 году ушел с должности главы администрации губернатора. Сейчас он является президентом ГК «Кортрос», которая занимается созданием проекта «Академический» в Екатеринбурге.
Голубицкий также известен как поэт и фотохудожник. В мае 2017 года он представил свою книгу «Поиск адресата», над которой работал на протяжении восьми лет.