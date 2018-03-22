Книжный магазин «Подписные издания» сделал значок с тюленем в благодарность за работу Фонда балтийской нерпы

Книжный магазин «Подписные издания» продолжают серию своих собственных значков. На этот раз его команда выпустила значок с тотемным животным Петербурга — тюленем!

«Мы хотим, чтобы символами города по праву стали нерпы и тюлени. Об этом мало кто знает, но они живут вместе с нами рядом, иногда даже заплывая в самый центр города. Их надо беречь, любить и уважать, это наше петербургское достояние. Мы хотим подарить часть значком «Фонду балтийской нерпы» в знак благодарности за работу», — рассказал нам директор магазина и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Михаил Иванов

Уникальный в своем роде центр спасения тюленей был основан в Петербурге в 2007 году. Его идеолог Вячеслав Алексеев рассказал нам в интервью о том, как ему удалось организовать работу фонда, а также о судьбе его первых подопечных. Настоящей звездой центра является тюлень по имени Крошик. Детеныш нерпы, несмотря на все старания сотрудников фонда, не смог вернуться в дикую природу. Его дважды выпускали на волю, но он каждый раз возвращался к людям.

С тех пор он не перестает радовать петербуржцев: в группе центра «Вконтакте» регулярно публикуют фото и видео будней Крошика: зимой он «нарастил» себе «бриллиантовые» усы, в феврале ошалел от сильных морозов и его переместили в крытый бассейн, а совсем недавно появилось видео того, как тюлененок нежится в лучах мартовского солнца.

Ранее сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» вывезли с российского военного острова Гогланд, что в 40 км от Финляндии и 180 км от Петербурга, отбившегося от матери 10-дневного детёныша тюленя. Он также начал линять и у него прорезались зубы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.