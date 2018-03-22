Чеширский Кот российской пародии

23 марта в 19:00 в Государственном Кремлевском Дворце выступит Максим Галкин с большим сольным концертом.

Мальчишество, дерзость, смех, «невыносимая легкость бытия». Максим Галкин — Чеширский Кот из «Алисы в стране чудес», чья улыбка продолжает парить над сценой даже после того, как артист скрывается за занавесом. Неблагодарное дело: описывать словами скетчи, импровизации и реплики популярного пародиста. Их надо видеть и слышать, сидя в зрительном зале, который то и дело взрывался хохотом и аплодисментами.