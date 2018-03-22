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Чеширский Кот российской пародии
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Чеширский Кот российской пародии 

Вечерняя Москва 2 часа назад
23 марта в 19:00 в Государственном Кремлевском Дворце выступит Максим Галкин с большим сольным концертом.
Мальчишество, дерзость, смех, «невыносимая легкость бытия». Максим Галкин — Чеширский Кот из «Алисы в стране чудес», чья улыбка продолжает парить над сценой даже после того, как артист скрывается за занавесом. Неблагодарное дело: описывать словами скетчи, импровизации и реплики популярного пародиста. Их надо видеть и слышать, сидя в зрительном зале, который то и дело взрывался хохотом и аплодисментами.
Его блестящие пародии и перевоплощения на монстров российского и зарубежного шоу-бизнеса всегда столь точны, что неизвестно, кому аплодируют зрители — Галкину или — вдруг возникшему на сцене Муслиму Магомаеву с его знаменитой «Ночь пройдет, солнце взойдет..»? А может Александру Серову, плавно переходящему в Диму Билана с Басковым? Приходите — и решите этот вопрос для себя сами!
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