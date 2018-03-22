Центр «Северное Чертаново» в третий раз примет участие в Московском культурном форуме

Центр «Северное Чертаново» стал участником Московского культурного форума, который развернется на три дня в Центральном выставочном зале «Манеж» с 23 по 25 марта.

— Мы участвуем в форуме уже в третий раз. В этом году у нас довольно большая программа: намного больше, чем в прошлом. Это и многочисленные мастер-классы по моделированию и программированию роботов, по английскому языку (студия «Английская игротека» организует интересные игры для развития языковых навыков ребенка), по созданию детской анимации и другие интересные занятия, — поделилась с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» PR-менеджер районного учреждения Юлия Филиппова

Она также сообщила, что все участники форума — это подведомственные Департаменту культуры учреждения.

— Мы будем представлены в зоне культурных центров Южного округа. Помимо мастер-классов, руководитель проекта «Лувр на диване» Влада Лисняк проведет экскурсию по самому популярному художественному музею мира — Лувру, который находится в сердце Франции — Париже, и двум его филиалам: во Франции и Объединенных Арабских Эмиратах. Театр «Альтерум» тоже подготовил развлекательную программу, — добавила Юлия Филиппова.

Всех гостей форума ждут концерты, творческие встречи и презентации. Например, сотрудники библиотеки №136 имени Толстого, расположенной в районе Нагатино-Садовники, научат создавать экслибрис. Подробнее об этом читайте здесь.

С расписанием всех мероприятий, организуемых МКЦ «Северное Чертаново», можно ознакомиться на странице центра во ВКонтакте.

Фото: Московский Культурный центр «Северное Чертаново»