Не гляди назад, не гляди

Известный поэт и ученый Александр Городницкий однажды написал: «Я вспоминаю среди качки, что существует на земле любимый классик — Женя Клячкин». 23 марта советскому барду Евгению Исааковичу Клячкину исполнилось бы 84 года.

Я не оговорилась: именно советскому. Несмотря на то что в конце своей жизни он уехал в Израиль. На то были причины. Он уехал, будучи до мозга костей советским человеком: родился в Ленинграде в 1934-м, мальчишкой пережил блокаду, во время которой умерла мать. Закончил Ленинградский инженерно-строительный, мечтая отстраивать города. Путь Клячкина как барда начался в 1961-м с песни «Туман». Песни Клячкина «Пилигримы», «Рождественский романс», «Ни страны, ни погоста…», романсы Мышкина, Арлекина, Коломбины, Черта познакомили советских людей с поэзией Бродского и до сих пор остаются признанными вершинами авторской песни. Как-то, в минуту откровенности, Клячкин признался, что он мог уехать еще в 1977-м. Не захотел!