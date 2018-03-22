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«Жаворонки» в Саратове позвали весну. Наш фоторепортаж
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«Жаворонки» в Саратове позвали весну. Наш фоторепортаж 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Издавна в старину 22 марта на Руси отмечали прилет птиц. В облстном центре решили вспомнить старинный обряд.
Чтобы приблизить приход весны, хозяйки раньше пекли в этот день печенье в форме птичек — «жаворонков».
Накануне этого старинного русского обряда — в день весеннего равноденствия в детском саду общеразвивающего вида №19 Саратова воспитатель Ирина Емельянова познакомила детей с русскими народными традициями встречи весны — праздником прилета птиц — Сороками. Для беседы с детьми приготовили даже тесто для выпечки «жаворонков»! Детям рассказали, как в прежние времена весну приманивали посвистом, подражая голосам птиц, познакомили с первыми вестниками весны — Жаворонками. Ребята слушали пение птиц, рассматривали их фотографии, а потом и сами выпекали из теста птичек.
Во время занятия вспитанники старшей группы уселись за столы и сами стряпали печенье-«жаворонки», которое уже через 20 было готово с помощью поваров. Каждому, чтобы не обжечься, положили «жаворонка» на салфетку. А потом, подняли пташек вверх и хором кричали, весну зазывали: «Жаворонки, прилетите! Красно лето принесите. Зиму холодную унесите!».
«Дети получили большое удовольствие и от процесса выпекания, и от результата — вкуснейших птичек, все для них было ново и интересно», — отметили старший воспитатель НатальяИванова и и.о. заведующего Ольга Моисенко.
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