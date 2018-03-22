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В Иерусалиме представили первый русский путеводитель по местам земной жизни Христа
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В Иерусалиме представили первый русский путеводитель по местам земной жизни Христа 

ТАСС 1 час назад
ИЕРУСАЛИМ, 22 марта. /ТАСС/. Первый русский путеводитель «По местам земной жизни Христа», посвященный православным святыням Иерусалима, представлен в четверг на Свято-Сергиевском подворье в Иерусалиме. Книгу презентовали издательство Московской патриархии совместно с Российским книжным союзом.
"Святую землю иногда называют «пятым евангелием», потому что здесь все благовествует об Иисусе Христе. Здесь Он проповедовал, здесь претерпел за нас страдания, здесь произошло Его Воскресение. Отсюда потом пошли с проповедью новой веры апостолы, и здесь принимали смерть первые мученики", — рассказал автор книги Евгений Ванькин. Он отметил, что предлагает читателю описание главных достопримечательностей через анализ текстов Евангелия.
"Книга рассказывает о преданиях и памятниках, прославляющих великие события священной истории, еще раз убеждая нас в их историчности", — сказал главный редактор издательства Московской патриархии епископ Балашихинский Николай. «Издание осуществлено к 135-летию основания Императорского православного палестинского общества, сыгравшего огромную роль в поддержке православия на Святой земле и сохранении ее святынь», — пояснил он.
В приложении к путеводителю опубликованы ценные исторические свидетельства об истории паломничества русских людей на Святую землю, истории установления современного православного календаря, координаты и контакты Русской духовной миссии в Иерусалиме, которая может оказать помощь паломникам.
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