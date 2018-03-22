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6000 семейных снимков сделали вологжане 18 марта
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6000 семейных снимков сделали вологжане 18 марта 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Фотопространства были организованы на счетных участках проекта «Городская среда». Они открылись в день голосования 18 марта. Лучшие фотографы города работали по 27 адресам с 11 до 16 часов.
3000 человек запечатлели себя на фото. Архив снимков находится в группе «Мы — вологжане» в социальной сети. Все фотографии разделены по альбомам в зависимости от адреса съемки.
Напомним, акцию запустил клуб «Счастливая семья» совместно с Молодежным центром «ГОР. СОМ 35». Это уже не первое подобное мероприятие, 8 марта более 80 вологодских семей сделали бесплатные памятные снимки.
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