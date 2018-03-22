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В Волгограде в Музее истории связи регионального отделения ДОСААФ России состоялся уникальный телемарафон
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В Волгограде в Музее истории связи регионального отделения ДОСААФ России состоялся уникальный телемарафон 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Он был посвящен 60-летию открытия в Сталинграде регулярного телевещания.
60 лет назад в Сталинграде открылось регулярное телевещание — 16 марта 1958 года в эфир вышла первая программа. Тому, как зарождалось и развивалось волгоградское телевидение, посвящен уникальный телевизионный проект муниципального телевидения Волгограда (МТВ) «60 лет в эфире: как это было», студией для которого стал военно-патриотический Музей истории связи, радиотелевещания и радиоспорта Волгоградского регионального отделения ДОСААФ России. Зрители канала смогли увидеть уникальные экспонаты музея — это первые камеры, звукозаписывающее оборудование, телевизоры и другую технику, являющуюся свидетелем зарождения телевидения в городе-герое Волгограде.
Председатель регионального отделения ДОСААФ России Волгоградской области Сергей Забеднов поздравил со столь знаменательной датой ветеранов волгоградского телецентра: журналистов, инженеров, операторов и монтажеров, заложивших основу современного волгоградского телевидения — одного из лучших и профессиональных в российских регионах.
С продолжателями волгоградских телевизионных традиций — редакцией МТВ — региональное отделение ДОСААФ России Волгоградской области ведет совместную работу государственной важности по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и сохранению в обществе исторической памяти.
О том, как в Сталинграде начинали строить телецентр, какие трудности поджидали строителей, как формировался первый коллектив, как готовились к первым эфирам много лет назад, из первых уст рассказали участники тех событий.
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