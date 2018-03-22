В Австрии не удалось ввести запрет на курение в ресторанах 

В новой политической ситуации введение запрета на курение выглядит не вполне актуальным. Как ранее сообщал МедикФорум, Австрия по борьбе с курением находится на последнем месте в Евросоюзе. В последнее время предпринимались попытки запретить курение в точках общественного питания. Однако депутаты федерального парламента отклонили законопроект. Австрийская национальная партия еще три года назад согласовала с прежними партнерами по коалиции (социал-демократами) ограничения на курение в общественных местах. Однако против этого выступила оппозиция и 543 тыс. граждан, подписавших соответствующую петицию. Теперь ситуация изменилась, и партнером по коалиции стала правая Австрийская партия свободы, и запрет представляется в новой ситуации неактуальным. В текущей ситуации рестораны сами вольны решать, разрешать в своих помещениях курение или запрещать.