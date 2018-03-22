Как будет выглядеть миллионный Чикаго, лишившись всех жителей

Чикаго — третий по числу населения город США, где живет 2,7 миллиона человек. Фотограф Майкл Салисбери (Michael Salisbury) в серии ChiMinusChi («Чикаго минус Чикаго») представил, как выглядел бы оживленный мегаполис, если бы его покинули все жители. Он вдохновлялся проектом японца Масатака Накано о пустых улицах Токио.

Источник: Architectural Digest

«Эти изображения демонстрируют сюрреалистическую панораму города. Его пустые улицы и шоссе вам никогда не доведется увидеть в реальности. Это не постапокалипсис или что-то подобное, у фотографий бодрящее и спокойное настроение — ведь у нас совсем другие ассоциации с одним из крупнейших городов мира», — объясняет Салисбери.

Чтобы удалить с фотографий горожан и движущиеся машины, фотограф накладывал друг на друга несколько изображений. Правда, на некоторых кадрах люди остались — но их одинокие фигуры только подчеркивают пустоту окружающего пространства.