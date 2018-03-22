Ещё
Как будет выглядеть миллионный Чикаго, лишившись всех жителей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как будет выглядеть миллионный Чикаго, лишившись всех жителей 

Bigpicture.ru 37 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Чикаго — третий по числу населения город США, где живет 2,7 миллиона человек. Фотограф Майкл Салисбери (Michael Salisbury) в серии ChiMinusChi («Чикаго минус Чикаго») представил, как выглядел бы оживленный мегаполис, если бы его покинули все жители. Он вдохновлялся проектом японца Масатака Накано о пустых улицах Токио.
Источник: Architectural Digest
«Эти изображения демонстрируют сюрреалистическую панораму города. Его пустые улицы и шоссе вам никогда не доведется увидеть в реальности. Это не постапокалипсис или что-то подобное, у фотографий бодрящее и спокойное настроение — ведь у нас совсем другие ассоциации с одним из крупнейших городов мира», — объясняет Салисбери.
Чтобы удалить с фотографий горожан и движущиеся машины, фотограф накладывал друг на друга несколько изображений. Правда, на некоторых кадрах люди остались — но их одинокие фигуры только подчеркивают пустоту окружающего пространства.
Bigpicture.ru: последние новости
13-ти летняя художница добилась справедливости, отстояв свои авторские права у организаторов детского конкурса Вечно молодой, вечно злодей-сердцеед: Валерию Леонтьеву исполнилось 69 «Это не фотошоп!»: пугающий и ошеломляющий мейкап канадской художницы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Как снимался сериал «Золотая орда»10
Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни36
Специалист широкого профиля: Саше Грэй — 30!42
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение4
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение