«У Тимати одолжили?»: Максим Фадеев продемонстрировал золотую улыбку

Максим Фадеев опубликовал в своем микроблоге фотоснимок, на котором предстал в неожиданном образе. Вместо белых зубов во рту музыканта засияли золотые, что напомнило подписчикам периодически сверкающую в сети улыбку рэпера Тимати

Фолловеры вспомнили, что такие же «золотые» зубы иногда демонстрирует рэпер Тимати и даже его девушка Анастасия Решетова . Фанаты признались, что не понимают эту моду, пришедшую к нам с запада, и считают, что это выглядит нелепо. Но все же они поняли, что Максим Фадеев надел сверкающую капу исключительно ради весёлого снимка и никогда бы не использовал ради стиля. Комментирующие предположили, что Максим, вероятно, позаимствовал «улыбку» у Тимура Юнусова, ведь сейчас они работают вместе в одном проекте «Песни», однако потом, посмеявшись, поняли, что это негигиенично и понадеялись, что их слова ошибочны.

Кстати, недавно Фадеев высказал свое мнение о популярном рэпере. Фадеев признался, что раньше считал музыканта легкомысленным, однако, познакомившись с ним и поработав некоторое время, он понял, что Юнусов очень умный человек, а, главное, по его словам, имеет большое сердце. Сейчас они вместе строят новый шоу-бизнес, отбирая в свои команды талантливых музыкантов. «У Тимати одолжил?» «Надеюсь, вы ее помыли!» «Да ну, вам не идет!» «Больше подходит Тимуру. А вы мужик серьезный, вам не надо это!» «Понятно, что это шутка. Не будет же он носить это ради имиджа» «Вот что значит с Тимати работает!»

А недавно Фадеев представил вниманию поклонников совершенно новую музыку, которая с первого прослушивания не кажется необычной. Однако знаменитый продюсер заверил, что такого еще не было никогда. Песня, в которой звучит женский вокал, на самом деле спета голосом самого Фадеева.