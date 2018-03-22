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Афиша выходных. Куда пойти в Ростове 23-25 марта?
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Афиша выходных. Куда пойти в Ростове 23-25 марта? 

АиФ Ростов 3 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Тимати в Ростове
Концерт российского исполнителя, продюсера, актёра и предпринимателя Тимати (Тимур Юнусов) пройдёт в Ростове-на-Дону в пятницу, 23 марта.
Тимати выпускник «Фабрики звёзд-4» и заслуженный артист Чеченской Республики.
Сотрудничал с такими американскими исполнителями, как Snoop Dogg, Баста Раймс, Дидди и его группой Diddy — Dirty Money, Xzibit, Марио Уайнэнс, Fat Joe, Ив, Крейг Дэвид, Тимбалэнд и Flo Rida.
Концерт состоится в «КСК „Экспресс“» на ул. Закруткина, 67а, начало в 19 часов.
«Тихоокеанский рубеж 2»
Премьера американо-китайского фантастического боевика состоялась в донской столице в четверг, 22 марта.
В пятницу и ближайшие выходные фильм можно посмотреть в девяти ростовских кинотеатрах.
Коротко о сюжете. Команда пилотируемых роботов-защитников остановила вторжение гигантских инопланетных монстров. Великая битва за Тихоокеанский рубеж ознаменовала новую главу в истории человечества.
Однако война только начинается. Пришло время нового поколения отстаивать своё право на Землю.
В ролях: Скотт Иствуд, Адриа Архона, Цзин Тянь, Джон Бойега и другие. Режиссёр Стивен С. ДеНайт.
Время показа 110 минут.
Забег невест
С 23 по 25 марта в «ДонЭкспоцентре» пройдёт самая крупная региональная выставка для будущих молодожёнов — «Свадебный салон».
Гостей «Свадебного салона» ждут выступления музыкальных коллективов, шоу-программы, розыгрыши ценных призов, показы последних новинок свадебной моды, полезные семинары и мастер-классы от ведущих специалистов Ростовской области.
В рамках салона 23 марта на территории выставки пройдёт забег будущих невест «Бегом за счастьем». Ростовчанки должны будут пробежать дистанцию в фате. Обувь — на усмотрение участницы. На старт могут выйти не только невесты, но их подружки и даже мамы.
В музей — бесплатно
В воскресенье, 25 марта все желающие смогут бесплатно посетить Ростовский областной музей краеведения.
Такой подарок организаторы делают жителям и гостям города по случаю Дня работника культуры.
В музее можно будет свободно увидеть выставку «Слава российского оружия» из фондов Тульского государственного музея оружия. В экспозиции палаши и сабли, шпаги и шашки, тесаки и алебарды, штуцеры и мушкетоны, карабины, револьверы и даже пулеметы — подлинные образцы вооружения, использовавшиеся в боевых действиях, для обучения солдат, или созданные как прототипы.
Например, можно будет увидеть «ружье среднего возраста» — сконструированное в 1832 году для тренировки подростков, учащихся в кадетских корпусах.
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