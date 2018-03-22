Владимир Шахрин выпустит авторский путеводитель по своим любимым местам Екатеринбурга

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин в свободное от концертов время пишет путеводитель по знаковым места Екатеринбурга. О любимых местах музыкантов, интересных фактах и связи с рок-жизнью города. Появился первый отрывок из него — о киностудии.

«Наконец-то! Сбылось!» — опубликовали сообщение на офицальной странице группы в Facebook. — «Сколько экскурсий проведено журналистам! Сколько раз отвечено на вопрос, почему вы не переезжаете в Москву!»

Пресс-секретарь «Чайф» поделилась о проекте с Е1.RU.

— Мы хотим его выпустить как можно скорее, — рассказала пресс-секретарь группы Марина Залогина . — Пока он пишется. Уже несколько глав готово. У нас еще нет ни обложки, ничего, но есть идея, и материал уже есть.

С небольшим кусочком материала путеводителя нас уже познакомили. Вот это, например, Владимир Шахрин написал о киностудии:

«Я умышленно поместил информацию об этом объекте в раздел Екатеринбург рок-н-ролльный. Конечно, здесь снимались знаменитые фильмы («Приваловские миллионы», «Угрюм-река», «Безымянная звезда», «Зеркало для героя», «Первые на Луне») и работали выдающиеся режиссёры (В. Краснопольский и В. Усков, М. Козаков, В. Хотиненко, А. Федорченко). И всё-таки для меня киностудия — это главное тусовочное место рок-общественности города. Здесь, слева от входа, находилось маленькое семейное кафе «У дяди Вани». Главный в нём, естественно, был Ваня, человек, относящийся к нам, дерзким, но бедным молодым музыкантам, с сочувствием и пониманием. Цены на еду и выпивку были здесь более чем лояльные, а если уж совсем худо, то Ваня кормил и наливал в долг, небрежно записывая должников в школьную тетрадь. Так как мобильную связь ещё не придумали, интернета не было, да и домашний телефон был далеко не у всех, кафе было надёжным средством коммуникации и общения и клубом по интересам. В конце 80-х в этом же корпусе киностудии появилась профессиональная студия звукозаписи. Здесь писались почти все значимые группы Свердловского рок-клуба. Студия, кстати, до сих пор существует и принадлежит знаменитому шансонье Александру Новикову . В студии по-прежнему работают те самые ветераны свердловской звукозаписи. Кафе находится на том же месте, правда, хозяева и название давно поменялись».

В середине декабря на официальном сайте чемпионата мира по футболу вышел ролик с Владимиром Шахриным, где он трогательно рассказал болельщикам о Екатеринбурге. Он побывал на новом стадионе, который изнутри выглядит так.