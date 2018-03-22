Министерства культуры России и Словакии заключили соглашение о сотрудничестве

БРАТИСЛАВА, 22 марта. / ТАСС /. Перспективы развития взаимодействия России и Словакии в сфере культуры на ближайшие пять лет определены в подписанном в четверг в Братиславе Соглашении о сотрудничестве между министерствами культуры двух стран. С российской стороны документ подписала заместитель министра культуры Алла Манилова , со словацкой — государственный секретарь национального Минкульта Иван Сечик.

Они являются сопредседателями рабочей группы по культуре российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, заседание которой предшествовало торжественной церемонии его подписания.

"Достигнутый Россией и Словакией уровень взаимодействия в культурно-гуманитарной области может быть образцом для других государств Европы", — сказала ТАСС Манилова.

"Действие соглашения — с 2018 по 2022 год. Штатно у нас принято подписывать такие межведомственные документы между министерством российским и зарубежными министерством, на три года. Со словаками мы подписали соглашение на пять лет, потому что можем позволить такой большой шаг планирования. Это подтверждение того, что мы далеко продвинулись в наших отношениях, можем предметно видеть предстоящую пятилетку", — добавила она.

Выставка «Шедевры Петергофа» и российские «Театральные сезоны»

Подписанный документ является «очень насыщенным и конкретным». Он стал договорной базой для активизации российско-словацкого взаимодействия в области культуры. К важнейшим проектам, в частности, относятся предстоящая во второй половине текущего года выставка «Шедевры Петергофа», которая пройдет в Словацком национальном музее.

Она откроется в Братиславе примерно в то же время, когда там состоится очередное заседание российско-словацкой Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству — базисного органа, координирующего реализацию и определяющего наиболее значимые совместные проекты в экономике, науке и гуманитарной сфере. Предполагается, что участники заседания обязательно посетят уникальную выставочную экспозицию из Петергофа.

В Словакии в 2020 году планируется проведение российских «Театральных сезонов». В республике пройдут гастроли ведущих театров из Санкт-Петербурга. Договоренность об этом подтверждена департаментами культуры мэрий северной столицы России и Братиславы.

"Мы стараемся удовлетворить запрос Словакии, жаждущей наиболее полно познать российскую культуру во всех ее аспектах. Это у нас получается. В республику мы направляем лучшие театры, прекрасные выставки, сюда приезжают с гастролями и проводят мастер-классы выдающиеся деятели культуры нашей страны", — подчеркнула Манилова.

Встреча деятелей культуры России и Словакии

Она также сообщила, что «в Братиславе в среду и в четверг состоялась Первая встреча деятелей культуры России и Словакии». Мероприятие прошло параллельно с заседанием рабочей группы по культуре российско-словацкой межправкомиссии.

Во встрече деятелей культуры и заседании рабочей группы приняли участие руководители ведущих российских учреждений по культуре. Среди них были генеральные директора и их заместители, в частности, Государственного академического театра имени Е. Б. Вахтангова, Государственного Русского музея, Государственного музея-заповедника «Петергоф», Государственного мемориального музея А. В. Суворова, Государственного музея-заповедника «Павловск». Российская делегация состояла из 16 экспертов самого высокого уровня.