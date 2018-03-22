Конференция «Ценность каждого» пройдет в подмосковном Красногорске 

Международная научно‐практическая конференция «Ценность каждого», посвященная проблемам качества жизни детей с тяжелыми нарушениями в развитии, пройдет в подмосковном Красногорске 28‐29 марта. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства социального развития Московской области.
С 28 по 29 марта в Красногорске в Доме Правительства Московской области состоится международная
научно-практическая
конференция, посвященная обсуждению вопросов, связанных с улучшением качества жизни детей и молодежи с тяжелыми и множественными нарушениями развития,
пресс-служба
Министерства социального развития Московской области.
В мероприятии примут участие министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская, президент
Санкт-Петербургской
благотворительной общественной организации «Перспективы» Мария Островская, а также директор центра лечебной педагогики, член совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Битова и другие.
Ранее сообщалось, что все физкультурно‐оздоровительные центры Подмосковья оснащены всем необходимым для посещения их людьми с ограниченными возможностями здоровья.