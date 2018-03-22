Конференция «Ценность каждого» пройдет в подмосковном Красногорске

Международная научно‐практическая конференция «Ценность каждого», посвященная проблемам качества жизни детей с тяжелыми нарушениями в развитии, пройдет в подмосковном Красногорске 28‐29 марта. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства социального развития Московской области.

С 28 по 29 марта в Красногорске в Доме Правительства Московской области состоится международная

научно-практическая

конференция, посвященная обсуждению вопросов, связанных с улучшением качества жизни детей и молодежи с тяжелыми и множественными нарушениями развития,

пресс-служба

Министерства социального развития Московской области.

В мероприятии примут участие министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская , президент

Санкт-Петербургской

благотворительной общественной организации «Перспективы» Мария Островская, а также директор центра лечебной педагогики, член совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Битова и другие.

Ранее сообщалось, что все физкультурно‐оздоровительные центры Подмосковья оснащены всем необходимым для посещения их людьми с ограниченными возможностями здоровья.