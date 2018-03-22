Программа выходного дня. Куда сходить в Барнауле 24 и 25 марта 

23 марта / пятница
Жуткая выставка стереокартинок
В музее «Город» проходит хоррор-выставка меняющихся под разным углом мистических портретов «Призрачные воспоминания» (+12).
Жуткие стереокартинки созданы на основе оригинальных фотографий викторианской эпохи фото-художником Эдвардом Алленом.
На выставке представлено 39 пугающих мистических портретов.
Выставка продлится до 22 апреля.
Время проведения: с 10.00 до 18.00.
Место проведения: ул. Л. Толстого, 24.
Стоимость билета 150-200 руб.
24 марта / суббота
Интерактивная сказка «В гостях у солнышка»
На территории «Эко Ярмарки ВДНХ» для малышей от 1,6 лет и их родителей состоится показ музыкальной интерактивной сказки «В гостях у солнышка».
Детки смогут принять в спектакле непосредственное участие.
В программе: песни, танцы, игры и творческий мастер-класс.
Начало в 12.00.
Место проведения: ул. Взлётная, 2к.
Вход свободный.
Фестиваль попкорна
В ТРЦ «Пионер» пройдёт «Фестиваль попкорна».
В программе: дегустация попкорна, игровые мастер-классы, танцевальный флешмоб, аниматоры «Барбоскины» и «Фиксики», шоу гигантских мыльных пузырей, айс шоу (научное шоу, азотный — космический попкорн), бумажное шоу, фото и видеосъёмка.
Время проведения: с 13.00 до 14.00.
Место проведения: пр. Ленина, 102в.
Вход свободный.
Концерт Евгения и Натальи Зулиных
На сцене Государственной филармонии Алтая пройдёт концерт Евгения и Натальи Зулиных «Посвящение Андресу Сеговии».
В программе: произведения Э. Вилла — Лобоса, Дж. Дуарте, И. Савио, Х. Родриго.
Начало в 17.00.
Место проведения: ул. Ползунова, 35.
Стоимость билета 100 руб.
Презентация нового альбома Вячеслава Сысоева
В творческом пространстве «Кислород» состоится презентация альбома артиста театра драмы им. В. М. Шукшина Вячеслава Сысоева «Melodrums».
Зрители услышат авторские песни артиста и несколько композиций, в основу которых легли стихи В. Маяковского и И. Бродского.
Начало в 20.30.
Место проведения: ул. Л. Толстого, 30.
Стоимость билета 150-250 руб.
25 марта / воскресение
Закрытие лыжного сезона
На лыжной базе «Динамо» состоится торжественное закрытие лыжного сезона 2018г.
Компания «Мария-Ра» подготовила отдельную дистанцию марафона свободным стилем на 55км: Динамо-Зимари-Динамо.
На дистанции будет расположено 4 пункта питания: на л/б «Динамо», 5км, 25км и 42км.
Все участники на финише получат памятные сувениры.
Регистрация участников: с 07.30 до 0.8.30.
Время проведения: с 08.00 до 18.00.
Место проведения: Змеиногорский тракт, 36.
Участие бесплатное.
Праздник Весеннего Равноденствия
На «барнаульском Арбате» состоится празднование Весеннего Равноденствия.
В программе: ремесленная ярмарка, игры, хороводы, спортивные состязания и угощение блинами.
Время проведения: с 12.00 до 16.00.
Место проведения: ул. Мало-Тобольская.
Вход свободный.
Тренинг по актерскому мастерству
В КДМ состоится тренинг по актерскому мастерству.
Необходима предварительная запись по тел. 8-996-303-5375.
Начало в 17.00.
Место проведения: ул. Юрина, 204в.
Стоимость участия 200 руб.
Юбилейный концерт Геннадия Пыстина
В Государственной филармонии Алтая пройдёт юбилейный вечер Заслуженного артиста России, лауреата Международной премии «DUO KODAMA» Геннадия Пыстина.
В концерте принимает участие Симфонический оркестр ГФАК под управлением лауреата международного конкурса Вячеслава Прасолова.
Начало в 17.00.
Место проведения: ул. Ползунова, 35.
Стоимость билета 150-450 руб.