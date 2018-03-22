Программа выходного дня. Куда сходить в Барнауле 24 и 25 марта

23 марта / пятница

Жуткая выставка стереокартинок

В музее «Город» проходит хоррор-выставка меняющихся под разным углом мистических портретов «Призрачные воспоминания» (+12).

Жуткие стереокартинки созданы на основе оригинальных фотографий викторианской эпохи фото-художником Эдвардом Алленом.

На выставке представлено 39 пугающих мистических портретов.

Выставка продлится до 22 апреля.

Время проведения: с 10.00 до 18.00.

Место проведения: ул. Л. Толстого, 24.

Стоимость билета 150-200 руб.

24 марта / суббота

Интерактивная сказка «В гостях у солнышка»

На территории «Эко Ярмарки ВДНХ» для малышей от 1,6 лет и их родителей состоится показ музыкальной интерактивной сказки «В гостях у солнышка».

Детки смогут принять в спектакле непосредственное участие.

В программе: песни, танцы, игры и творческий мастер-класс.

Начало в 12.00.

Место проведения: ул. Взлётная, 2к.

Вход свободный.

Фестиваль попкорна

В ТРЦ «Пионер» пройдёт «Фестиваль попкорна».

В программе: дегустация попкорна, игровые мастер-классы, танцевальный флешмоб, аниматоры «Барбоскины» и «Фиксики», шоу гигантских мыльных пузырей, айс шоу (научное шоу, азотный — космический попкорн), бумажное шоу, фото и видеосъёмка.

Время проведения: с 13.00 до 14.00.

Место проведения: пр. Ленина, 102в.

Вход свободный.

Концерт Евгения и Натальи Зулиных

На сцене Государственной филармонии Алтая пройдёт концерт Евгения и Натальи Зулиных «Посвящение Андресу Сеговии».

В программе: произведения Э. Вилла — Лобоса, Дж. Дуарте, И. Савио, Х. Родриго.

Начало в 17.00.

Место проведения: ул. Ползунова, 35.

Стоимость билета 100 руб.

Презентация нового альбома Вячеслава Сысоева

В творческом пространстве «Кислород» состоится презентация альбома артиста театра драмы им. В. М. Шукшина Вячеслава Сысоева «Melodrums».

Зрители услышат авторские песни артиста и несколько композиций, в основу которых легли стихи В. Маяковского и И. Бродского.

Начало в 20.30.

Место проведения: ул. Л. Толстого, 30.

Стоимость билета 150-250 руб.

25 марта / воскресение

Закрытие лыжного сезона

На лыжной базе «Динамо» состоится торжественное закрытие лыжного сезона 2018г.

Компания «Мария-Ра» подготовила отдельную дистанцию марафона свободным стилем на 55км: Динамо-Зимари-Динамо.

На дистанции будет расположено 4 пункта питания: на л/б «Динамо», 5км, 25км и 42км.

Все участники на финише получат памятные сувениры.

Регистрация участников: с 07.30 до 0.8.30.

Время проведения: с 08.00 до 18.00.

Место проведения: Змеиногорский тракт, 36.

Участие бесплатное.

Праздник Весеннего Равноденствия

На «барнаульском Арбате» состоится празднование Весеннего Равноденствия.

В программе: ремесленная ярмарка, игры, хороводы, спортивные состязания и угощение блинами.

Время проведения: с 12.00 до 16.00.

Место проведения: ул. Мало-Тобольская.

Вход свободный.

Тренинг по актерскому мастерству

В КДМ состоится тренинг по актерскому мастерству.

Необходима предварительная запись по тел. 8-996-303-5375.

Начало в 17.00.

Место проведения: ул. Юрина, 204в.

Стоимость участия 200 руб.

Юбилейный концерт Геннадия Пыстина

В Государственной филармонии Алтая пройдёт юбилейный вечер Заслуженного артиста России, лауреата Международной премии «DUO KODAMA» Геннадия Пыстина.

В концерте принимает участие Симфонический оркестр ГФАК под управлением лауреата международного конкурса Вячеслава Прасолова.

Начало в 17.00.

Место проведения: ул. Ползунова, 35.

Стоимость билета 150-450 руб.