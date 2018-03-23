Страусиное яйцо, пицца в окно и другие странные заказы в сервисах по доставке еды

Но это обычные истории. Иногда эти отважные ребята, которым не страшны дожди и снегопады, оказываются в забавных и даже нелепых ситуациях. Мы пообщались с курьерами Delivery Club, чтобы узнать о самых необычных заказах, с которыми они сталкивались.

Пицца в окно

«Однажды я доставлял пиццу, прибыл по адресу, а когда мне попытались открыть дверь, ничего не получилось: заклинил замок. Вместо того чтобы вызвать МЧС или коммунальные службы (клиент утверждал, что ему интересно самому узнать, как можно открыть дверь), мы долго придумывали, как можно передать пиццу — например, просунуть ее в щель под дверью. В итоге клиент скинул мне из окна веревку (благо, жил он невысоко), я прикрепил к ней коробку — и он все-таки получил свою пиццу. Как он потом выбирался из квартиры? Воспользовался помощью специалистов или так и сидит, маленькими кусочками поедая пиццу? Шучу».

Служебный роман

«Наверное, банальная история. На протяжении нескольких недель я доставлял заказ на работу одной девушке. Мы все время тепло друг другу улыбались, но никогда особо не разговаривали — я все-таки на работе. И вот однажды она мне написала после доставки очередного заказа, чему я очень обрадовался. Мы познакомились, стали общаться — и в итоге встречаемся уже несколько месяцев. Вот такой неожиданный бонус от моей работы — девушка моей мечты!»

Прямо в поезд

«Однажды доставлял заказ прямо на перрон — клиент пересаживался с одного поезда на другой и хотел горячей и вкусной еды. На пересадку было всего 15 минут, он заранее заказал доставку к определенному времени, на всякий случай указал в комментарии конкретный вагон — и в итоге все сложилось благополучно! Накормили путешественника!»

Братья наши меньшие

«Нашего прихода ждут не только люди, но и домашние животные. Очень часто в первую очередь выбегают «здороваться» собаки и кошки. Иногда приходится даже «сражаться» с ними! Однажды я привез заказ (мясной пирог), открыл рюкзак, а пока закрывал дверь, пес залез в сумку и бросился на пирог. Хорошо, что собака оказалась маленькой и дружелюбной! Еле оторвали, но и она успела ухватить кусок вкусненького».

Семь оттенков пиццы

«Нас частенько спрашивают, можно ли заказать половину пиццы. Или, например, на девичник или мальчишник просят выложить на пицце с помощью салями и оливок всякие необычные, иногда даже интимные очертания. Думаю, можно все, если заранее договориться с рестораном — собирают заказ ведь именно они. А мы с радостью доставим любую фантазию».

Страусиное яйцо и сырный соус

«Странных просьб доставить и привезти к столу что-то этакое бывает очень много. Очень часто, к примеру, спрашивают, развозим ли мы страусиные яйца. Видимо, еще чуть-чуть — и придется начать, осталось найти ресторан или рынок. А однажды курьеру выдали очень маленький заказ, ну совсем крохотный. Когда он его доставил, то был весьма удивлен: это оказался сырный соус! Оказалось, что человек заказал картошку по-деревенски, а любимого соуса не хватило».

А вы заказывали что-то необычное? Как на это реагировали службы доставки? Не поделитесь?

Фото: shuttersstock.com