25 марта в Государственном Кремлевском Дворце пройдет грандиозное " Джексон Хьюстон шоу. Show must go on". Дантанио и Белинда Дэвис, которые многие годы являются лучшими исполнителями песен Майкла Джексона и Уитни Хьюстон, впервые в России споют легендарные хиты своих кумиров. Подарит новое звучание незабываемым песням Симфонический оркестр Москвы «Русская Филармония».

В преддверии концерта Дантанио и Белинда Дэвис рассказали корреспонденту портала Москва 24, каким был их творческий путь и что нам ждать от нового шоу.

Расскажите, с чего все началось: как пришла в голову идея выступать в роли таких культовых личностей?

Дантанио:

Мое увлечение творчеством Майкла Джексона началось, когда мне было девять лет. Я увидел, как мой брат танцует под песню Don’t stop till you get enough. Именно этот момент меня и вдохновил и, я думаю, очень серьезно повлиял на меня.

Я исполняю его хиты с 15 лет. Вот уже 20 лет я выступаю в качестве Майкла Джексона. Майкл всегда будет моим фаворитом всех времен. И никто не сможет превзойти его.

Белинда Дэвис:

С самого раннего возраста я боготворила Уитни Хьюстон. На протяжении 25 лет я исполняю ее песни, я прикасаюсь через музыку к ее удивительному миру.

Кто вам впервые сказал, что вы похожи на Майкла Джексона и на Уитни Хьюстон?

Дантанио:

Когда мне было 14-15 лет, я выступил в роли Джексона на весенней ярмарке в своей школе. И после этого выступления все дети стали называть меня «мистером Джексоном». Для меня это была большая честь.

Белинда Дэвис:

В детстве друзья считали, что я очень похожа на Хьюстон, даже начали меня так называть: «Уитни, Уитни, Уитни!» Некоторые и шагу не давали сделать, пока я не исполню их любимую песню. Позже о сходстве мне напомнил продюсер.

А как проходит кастинг на роль известных личностей?

Дантанио:

Я проходил много кастингов и прослушиваний. Я уже готов был все бросить, когда мой видеоролик попал к продюсерам шоу. Удача мне улыбнулась, я был выбран из более чем 1500 других исполнителей в «Шоу Майкла Джексона»!

Белинда Дэвис:

Я думаю, что в кастинге участвовали, по меньшей мере, 15 тысяч человек. Прослушивания проходили четыре недели, сначала меня попросили исполнить три песни, затем пять. Следующим шагом было выступление в костюме Уитни Хьюстон.

И вот тут я столкнулась с проблемой. Никакого костюма у меня не было, я тогда вообще об этом не думала, я была беременна… Но не растерялась! Я порвала свои соверешенно обычные джинсы, надела блестящий топ и вот так вышла на сцену. И что вы думаете? После выступления ко мне подошел продюсер и сказал: «Окей, у нас полно претендентов, но я уже так устал от всех них. А вот ты… Мы выбираем именно тебя!» Вы представляете, что я чувствовала в тот момент? Наверное, это сложно вообразить. Безмерное счастье. Просто безмерное счастье!

Как обычно идет подготовка к выступлению?

Дантанио:

Я сам себя гримирую, чтобы быть похожим на Майкла. Затем я молюсь. Выполняю специальные вокальные упражнения, я снова и снова проигрываю выступление в моей голове. Важный момент: я предпочитаю готовиться в тишине. Это помогает мне связаться с моим Ци, со своим эмоциональным центром.

Белинда Дэвис:

А я слушаю песни Уитни, смотрю ее видео, и перед выходом на сцену я представляю ее, вспоминаю все те эмоции, которые вызывали у меня ее песни, ее судьбу, ее жизнь.

Как на вас первое время реагировали фанаты Джексона и Хьюстон?

Дантанио:

О, я никогда этого не забуду. Мы выступали в Сингапуре, и нас очень тепло приветствовали после шоу. Некоторые фанаты сказали мне, что во время моего выступления им нужно было напоминать себе, что я не Майкл Джексон.

Белинда Дэвис:

Где бы мы ни выступали, билеты раскупают мгновенно. Нас всегда потрясающе встречают. Я думаю, что люди все еще скучают по Уитни Хьюстон, по ее голосу, по ее музыке, по ее энергетике. И я помню, на одном из первых концертов зрители кричали мне: «Уитни, Уитни!» Как будто я — это она. Это сумасшествие. И это такие бешеные аплодисменты, просто вау. Один поклонник подарил мне портрет, на котором изображена я в образе Уитни Хьюстон. Я очень ценю такие подарки, картина висит у меня дома.

Как думаете, как вас встретят в России? И чего вы в целом ждете от поездки в Москву?

Дантанио:

Я надеюсь, что зрителям понравится наше выступление. Буду рад завести новых друзей.

Белинда Дэвис:

Это для меня абсолютно новая аудитория, новая культура, новая музыкальная индустрия. Я не знаю, чего ждать. Но думаю, что все пройдет отлично.

Вы выбрали довольно опасный жанр, многие актеры боятся за подобной ролью потерять свое истинное «я». Вы об этом когда-нибудь задумывались?

Дантанио:

Я верю, что эта роль сама выбрала меня. Я отдаю дань памяти легенде, великому исполнителю, при этом остаюсь верен себе, собственной личности.

Белинда Дэвис:

Я никогда не потеряю себя. Я не собираюсь быть Хьюстон, она — мой кумир. И я всегда разделяю сцену и личную жизнь: мне кажется, эти линии не должны пересекаться. У меня есть свой мир, семья, друзья, родные и близкие мне люди. Поэтому я уверена, что никогда не войду в роль настолько сильно, что потеряю себя.

Почему вы предпочли именно этот жанр?

Дантанио:

Я очень универсален, могу работать в разных музыкальных стилях и жанрах. Однако поп-жанр всегда был более доминирующим во всем мире. Быть артистом значит не только идеально петь, но и танцевать, держать себя на сцене.

Белинда Дэвис:

Я хотела соединить свои мечты, искала что-то особенное, что поможет мне это сделать. И мне помогла Уитни Хьюстон. Именно эта роль объединяет во мне все, дает почувствовать себя, выйти на профессиональный уровень, стать всемирно известным артистом.

Вы лично когда-нибудь встречались с Майклом Джексоном и Уитни Хьюстон?

Дантанио:

У меня, к сожалению, не было возможности встретиться с ним. Но я получил комплимент от покойного президента Нельсона Манделы , который сказал мне, что я напоминаю ему Майкла. Это был отличный комплимент.

Белинда Дэвис:

К сожалению, у меня не было возможности не то чтобы встретитья с Уитни Хьюстон, но даже побывать на ее концерте. Я воспитывалась в очень строгой семье, мне разрешали сидеть дома, ходить в школу и, конечно, в церковь. Никаких концертов!

Что вас больше всего удивляет и восхищает в этих людях?

Дантанио:

Я восхищаюсь его выносливостью и страстью. Он не сдавался, продолжал решать все проблемы, которые на него сваливались. Его совершенство не имеет себе равных. И больше всего я люблю в нем внимание к деталям.

Белинда Дэвис:

Она была очень сильным человеком, что бы с ней ни случалось. В конце жизни, к сожалению, уже не такой сильной… Но она прошла через все перипетии судьбы. Она жила под таким давлением: я как представлю — у меня все внутри сжимается. И еще: у нее было очень чистое, открытое сердце.

Что у вас общего с вашими кумирами?

Дантанио:

Я также люблю конфеты. Как Майкл, я рос очень стеснительным, всегда смущался в обществе девушек. Особенно когда они начинали флиртовать.

Белинда Дэвис:

У нас очень много общего, например, у нас было похожее воспитание. Дом — церковь — дом, я очень хорошо это понимаю.

Ваш любимый хит Майкла Джексона и Уитни Хьюстон? Когда вы в первый раз услышали эту композицию?

Дантанио:

Думаю, что Billie. Я услышал ее, когда мне было девять лет.

Белинда Дэвис:

У меня нет одной любимой композиции. Когда я начинаю слушать Уитни Хьюстон, я просто не могу остановиться. Знаковая песня для меня — The Greatest Love of All. Я исполнила эту песню еще до Уитни, это ведь композиция Джорджема Бенсона. Мне было пять лет, бабушка надела на меня белое платьице, аккуратно расчесала мои длинные волосы, отвела в церковь и вывела на сцену. Когда я пела, все, абсолютно все плакали. Это незабываемо.

А потом я услышала, как песню исполнила Уитни, и это были просто «звезды в голове», какое-то невероятное сияние от ее голоса, от ее исполнения.

Если бы вы сейчас встретились с Майклом Джексоном и Уитни Хьюстон, что бы вы им сказали?

Дантанио:

Спасибо, что никогда не сдавался. И жаль, что мы не понимали тебя и осудили так быстро.

Белинда Дэвис:

Я бы сказала «спасибо, что помогла мне раскрыть свой талант, спасибо за твою музыку». Благодаря Уитни Хьюстон я поняла: вместе с музыкой можно пережить абсолютно все.