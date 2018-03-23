Бестселлеры: 10 самых читаемых книг XXI века

Продолжений этих книг ждут годами, их сметают с полок магазинов, читают в перерывах на обед и в общественном транспорте, пересказывают сюжеты друзьям и соглашаются поспать на пару часов поменьше, чтобы дочитать эти увлекательные истории до конца. Сегодня вспоминаем самые читаемые и любимые книги XXI века, от антиутопий до фантастики. Бестселлеры: 10 самых читаемых книг XXI векаКормак Маккарти «Дорога» Роман-лауреат Пулитцеровской премии про путешествие отца и сына. В США произошла неизвестная глобальная катастрофа, которая разрушила

города и практически погубила все живое. Отец и сын вдвоем пробираются через

страну к морю, съедаемые болезнями, голодом и страхом.

Мариам Петросян «Дом, в котором…» За создание книги Мариам Петросян взялась еще в детстве,

постепенно создавая главных героев с помощью рисунков и букв. Окончательный

вариант рукописи был готов в 1998 году, и его путь к издателю длился десять

лет, но в итоге книга увидела свет. «Дом, в котором» — это описание жизни

детей-инвалидов, в специальном интернате, который называется Дом. Дом — это не просто интернат, это отдельная вселенная полная тайн и загадок.

Стивен Кинг «11/22/63» Фантастический роман от признанного автора ужасов Стивена

Кинга повествует про учителя английского языка, который отправляется в прошлое,

Донна Тартт «Маленький Друг» Захолустье американского Юга, некогда богатые

южане-аристократы, расизм, ужасы взросления, наркотики, религия и убийства —

основные мотивы книги «Маленький друг» Донны Тартт. Главная героиня романа,

девочка Гарриет, была еще младенцем, когда её старшего брата Робина убили в саду возле их собственного дома. Следствие заходит в тупик, никто до сих пор не знает, кто убил мальчика. Ко времени действия романа Гарриет 12 лет, и она берется за поиски убийцы брата.

Джордж Мартин серия книг «Песнь Льда и Пламени» Вымышленная вселенная Джорджа Мартина захватила умы миллионов людей по всему миру. Место действия — Вестерос, вымышленный

континент, охваченный войной за Железный Трон с одной стороны, и битвой с надвигающейся угрозой с Севера, в лице Белых Ходоков и их армией мертвых, с другой стороны.

Грегори Дэвид Робертс «Шантарам» Роман исповедь про жизнь бывшего наркомана и грабителя,

который сбежав из тюрьмы, оказывается в Бомбее. Там он получает новое имя —

Шантарам, что означает «мирный человек» или «человек, которому Бог даровал

мирную судьбу», встречает свою любовь, но продолжает заниматься преступной

деятельностью.

Терри Пратчетт «Плоский Мир» Серия романов в жанре юмористического фэнтези, где действие

разворачивается на плоской планете в форме диска. На планете возможно все, что мы привыкли считать мифами и сказками, она заселена всеми известными нам фантастическими расами, в радуге здесь восемь цветов, а сама планета стоит на спинах четырех слонов. Существа, населяющие планету — это не просто монстры, а вполне себе полноценные члены общества, которые борются за свои права и испытывают проблемы при устройстве на работу.

Анна Гавальда «Просто вместе» Внезапно судьба сводит вместе малоуспешных и одиноких, но при этом очень талантливых людей. Жизнь под одной крышей помогает завязать им дружбу, они стараются помогать друг другу в трудностях, и вместе хотят менять

жизнь к лучшему.

Элизабет Страут «Оливия Киттеридж» Книга состоит из 13 новелл, главная героиня которых — Оливия

Киттеридж, учительница пенсионерка, которую отличает очень сильная любовь к людям и сильный характер. Каждая новелла содержит разную историю, но все они увлекательны дарят настоящее читательское удовольствие.

Орхан Памук «Музей Невинности» Книга о любви и отношения наследника богатой стамбульской

семьи Кемаля и его бедной далекой родственницы Фусюн. «Музей Невинности»,

впрочем, не только история влюбленных, но и история Стамбула и его традиций.