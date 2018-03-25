Обе женщины, разыскиваемые в Ульяновске, найдены мертвыми

24 марта волонтеры при участии полиции продолжили поиски двух женщин, пропавших в Ульяновске несколько дней назад. Обе найдены мертвыми, сообщает волонтерская группа «ВКонтакте».

79-летняя Валентина Мартынова исчезла 19 марта, выйдя из дома на Нижней Террасе в неизвестном направлении. Вечером 24 марта в группе появилась информация со ссылкой на полицию, что тело женщины нашли недалеко от подъездов к новому мосту на левом берегу Ульяновска.

А в 23.10 появилось известие, что мертвой найдена и Юлия Прокопюк. Ее тело обнаружили в районе парка Юности на правом берегу Ульяновска. Напомним, поиски пропавшей многодетной матери велись с 9 марта.

На телах обеих погибших нет признаков насильственной смерти.