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Обе женщины, разыскиваемые в Ульяновске, найдены мертвыми
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Обе женщины, разыскиваемые в Ульяновске, найдены мертвыми 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
24 марта волонтеры при участии полиции продолжили поиски двух женщин, пропавших в Ульяновске несколько дней назад. Обе найдены мертвыми, сообщает волонтерская группа «ВКонтакте».
79-летняя Валентина Мартынова исчезла 19 марта, выйдя из дома на Нижней Террасе в неизвестном направлении. Вечером 24 марта в группе появилась информация со ссылкой на полицию, что тело женщины нашли недалеко от подъездов к новому мосту на левом берегу Ульяновска.
А в 23.10 появилось известие, что мертвой найдена и Юлия Прокопюк. Ее тело обнаружили в районе парка Юности на правом берегу Ульяновска. Напомним, поиски пропавшей многодетной матери велись с 9 марта.
На телах обеих погибших нет признаков насильственной смерти.
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