В Ульяновске продолжаются поиски пропавших женщин

23 марта ульяновские волонтеры организовали прочесывание местности на Нижней Террасе в Заволжском районе Ульяновска.

Здесь искали пропавшую пенсионерку Валентину Петровну Мартынову, которая ушла из дома 19 марта и не вернулась. До сих пор не найдена и многодетная мать Юлия Прокопюк.

Как сообщают в группе поисков пропавших «ВК», мероприятия идут и 24 марта. Ищут обеих женщин. Всех желающих просят присоединиться к поискам, поскольку людей не хватает.

Желающие помочь могут позвонить по телефонам и узнать интересующую их информацию: 89278099390 (Екатерина) и 89656932091 (Алексей).