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В Ульяновске продолжаются поиски пропавших женщин
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В Ульяновске продолжаются поиски пропавших женщин 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
23 марта ульяновские волонтеры организовали прочесывание местности на Нижней Террасе в Заволжском районе Ульяновска.
Здесь искали пропавшую пенсионерку Валентину Петровну Мартынову, которая ушла из дома 19 марта и не вернулась. До сих пор не найдена и многодетная мать Юлия Прокопюк.
Как сообщают в группе поисков пропавших «ВК», мероприятия идут и 24 марта. Ищут обеих женщин. Всех желающих просят присоединиться к поискам, поскольку людей не хватает.
Желающие помочь могут позвонить по телефонам и узнать интересующую их информацию: 89278099390 (Екатерина) и 89656932091 (Алексей).
АиФ — Ульяновск: последние новости
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