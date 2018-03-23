Успех ниже пояса: как трансгендеры становятся сливками общества

Еще полвека назад мужчины в женских платьях были героями комедий или смешных светских скандалов. «Тутси», «В джазе только девушки», «Виктор-Виктория!», — все это было мило, забавно и ни на что не претендовало.

Но буквально за последние десять лет операции по смене пола претерпели несколько знаменитостей первого калибра. Их «преображения» получили широчайшее освещение в СМИ.

Вслед за вип-трансгендерами потянулась молодежь со всего света. Подавляющее большинство из них представляли юноши с комплексами и нетрадиционной ориентацией. Раньше они были бы изгоями общества. А сегодня в одночасье стали суперзвездами большой моды и шоу-биза. Их обшивают ведущие модные дома, они позируют на обложках журналов, снимаются в кино и сериалах, дают интервью и борются за права трансгендеров.

Кастраты-карьеристы

Собственно, оскопление как социальный лифт использовалось давным-давно. Поклонники малоазиатской богини Кибелы в ходе увлекательных шествий доходили до такого экстаза, что лишали себя первичных половых признаков при всем честном народе. Это давало им возможность стать жрецами Кибелы. На эту должность в обществе смотрели косо, но кусок хлеба на всю жизнь она обеспечивала.

В массовом порядке кастрировали сыновей небогатые жители Поднебесной и Оттоманской империй. Такой мальчик получал возможность стать евнухом — в богатом доме или даже во дворце.

До начала XX века просуществовал в Ватикане хор папских кастратов Сикстинской капеллы. Записи некоторых певцов можно послушать на ю-тьюбе. А в XVII—XVIII вв.еках итальянские певцы-кастраты, благодаря голосам огромного диапазона и умению брать запредельно высокие ноты, становились супер-звездами уровня Майкла Джексона . Огромные гонорары, восторг фанатов, королевская роскошь, — все это покупалось ценой небольшой операции. Про самого известного певца тех времен, Фаринелли, до сих пор пишут книги и снимают фильмы.

Парень Бонда

Просвещенный XX век, казалось, покончил с практикой кастрации на Западе. Но люди, желавшие сменить пол, никуда не делись. В погоне за мечтой они пускались на самые рискованные эксперименты.

В 1930 году датский художник Эймар Вегенер решился на полную операцию по смене пола. До этого он — кстати, счастливо женатый и успешный в профессии человек — любил переодеваться в женское платье и представляться как «Лили Эльбе». С 1912 года он жил в Париже в женском обличье. Его жена Герда считалась лесбиянкой.

Вегенеру было 44 года, когда он приехал в Берлин, где ему предстояло четыре операциии. Ему должны были удалить тестикулы и пенис, сформировать вагину и вживить в брюшную полость матку. При отсутствии антибиотиков, при тоглашнем уровне медицинских технологий все это выглядело как самоубийство. Три операции Вегенер перенес, а после четвертой скончался. Зато вошел в историю трансгендеров под своим женским псевдонимом «Лили Эльбе».

После Второй мировой войны медицинские технологии смены пола стремительно совершенствовались. Датские, немецкие, американские врачи выработали специальный алгоритм. Сначала пациенту прописывали гормональную терапию. Затем следовало хирургическое вмешательство. Параллельно — косметическая пластика, позволявшая изменить форму носа и челюсти, убрать кадык, нарастить грудь и ягодицы. Результаты не заставили себя ждать.

В 1974 году в модную индустрию ворвалась Кэролайн Косси, работавшая под псевдонимом «Тула». Английская красотка успешно снималась для «Вог» и «Харперс Базар», участвовала в теле-шоу, в 1981 году появилась на обложке «Плейбоя» и даже умудрилась засветиться в фильме про Джеймса Бонда «Только для твоих глаз».

Однако триумф ее был недолгим. Британские таблоиды раскопали прошлое Кэролайн. Выяснилось, что на самом деле ее зовут Барри Косси. Родился Барри в Норфолке, в небогатой семье и с детства мечтал стать женщиной. С 17 лет он проходил гормональную терапию и носил женскую одежду. Потом, танцуя в стрип-клубах, сумел накопить на операции. Смену пола он провел в лондонской больнице, поэтому инкогнито сохранить не сумел.

Сейчас Барри похвалили бы за смелость, но в 1981 году нравы были суровые. Таблоиды выходили с издевательскими заголовками типа «Девушка Бонда оказалась парнем». К Косси приставали на улицах, говорили гадости и угрожали. Карьера ее рухнула в одночасье — ни одного контракта, ни одного приглашения.

После неудавшейся попытки самоубийства Косси уехала из Англии и много лет жила затворницей, добиваясь легализации своего статуса и разрешения на брак. Только недавно ей удалось вернуться в фэшн-индустрию и лишь в 2004 году она получила официальное признание своего женского пола. Сегодня те самые английские таблоиды, что травили ее тридцать лет назад, называют ее иконой стиля и борцом за права трансгендеров.

Наши дни Мировой бум операций по смене пола пришел из Таиланда. В 1997 году страну настиг экономический кризис и правительство решило срочно развивать медицинский туризм. Настоящим хитом продаж среди иностранцев стали операции по смене пола.

В других странах, чтобы получить разрешение на подобное хирургическое вмешательство, пациент должен был долго обследоваться, консультироваться у психиатра и получить справку о том, что операция показана. Процесс мог занять несколько лет. Тайские медики ко всем этим предосторожностям относились легко, справки выписывали без проблем, а полный пакет операций стоил всего пять тысяч долларов. Бангкок стал меккой трансгендеров со всего света.

Параллельно в США трансгендеры развили бурную борьбу за свои права. Они добивались включения операций по смене пола в систему медстраховки, легализации смены пола и прочих необходимых вещей — вплоть до требования специальных трансгендерных туалетов во всех общественных местах.

К сегодняшнему дню американское правительство легализовало все — вплоть до туалетов, вокруг которых в некоторых штатах идет ожесточенная борьба. Но путь трансгендеров к успеху осложнило противостояние с лесбиянками. Они резко критиковали бывших мужчин за присваивание женских половых признаков. Перепалки и потасовки между трансами и лесбиянками начались в 1970-е и продолжаются до сих пор.

Кейтлин Дженнер. 1990-е в США стали временм каминг-аутов. В смене пола признавались журналисты, артисты, ученые, политики, спортсмены и школьные учителя. Движение стало по-настоящему массовым, обзавелось своим флагом, учредило свои праздники — День памяти трансгендеров и День международной солидарности трансгендеров. Сегодня у движения есть целая команда вип-трансгендеров — от режиссеров браттьев Вачовски до отчима Ким Кардашьян

Некоторые женщины тоже стали менять пол. Самой известной из них стала дама, выступающая под псевдонимом Чез Боно. Однако женщины-трансы сталкиваются с проблемами. Их не любят традиционные лесбиянки и жестоко критикуют феминистки — за предательство женского естества.

А вот молодые мужчины, решающиеся на операцию, получили отличный шанс раскрутиться в высокой моде, и в шоу-бизнесе. Чернокожий мальчик из бедной семьи в Алабаме после смены пола сумел стать мега-звездой Лавернь Кокс. Его фото появилось на обложке журнала «Тайм» , он получил множество призов за правозашитную деятельность, снялся в успешном сериале «Оранжевый — хит сезона» и попал в список 100 самых влиятельных людей года по версии журнала «Тайм».

Нищий сербский мальчик Андрей Пежич, вынужденный бежать из воюющей Югославии, с 17 лет подрабатывал моделью в Лондоне. Его цель была — скопить 35 тысяч фунтов на операцию по смене пола. После операции он стал Андреа Пежич, снялся для «Вог», попал в список 100 самых сексуальных женщин мира и завел романтические отношения с гетеросексуальным риэлтером из Нью-Йорка.

А вот Хари Неф родился в состоятельной американской семье, но с детства страдал от разнообразных комплексов, не мог определиться со своей сексуальной ориентацией и отчаянно ругался со своей матерью. При этом, он оставался совершеннейшим «ботаником». Ни драк, ни краж, ни приводов.

Первый раз Хари надел женское платье в университетской общаге. Вышел из комнаты, его увидел однокурсник и загоготал. Хари убежал к себе и разрыдался.

После операции по смене пола этот бедолага превратился в не очень красивую, но уверенную в себе модель. Он работает на Гуччи, снимается в сериале «Прозрачный» (про еврейскую старушку, которая на самом деле еврейский старичок, и ее каминг-аут), а также ведет популярный инстаграм и пишет остроумные колонки на тему трансгендеров. С матерью он помирился. Отец подарил ему бриллиантовые сережки. А супер-интеллектуальный журнал «Нью-Йоркер» опубликовал о нем материал на десять полос.