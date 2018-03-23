В Вашингтоне показали «Американцев», а настоящая российская драма разворачивается в новостях

Знаете, мы живем в довольно странное время, когда на одном конце Пенсильвания-авеню американский президент поздравляет президента России Владимира Путина с победой на лживых выборах и попадает на первые полосы газет, а в других уголках Вашингтона полным ходом идут многочисленные расследования тех подлостей, что творят в наших пределах бывшие враги США по холодной войне. И одновременно с этим в самом центре города расстелена красная ковровая дорожка для гостей показа телесериала, который задумывался всего лишь как стильная драма о российском шпионаже в американской столице 1980-х годов. Она, кажется, слишком уж напоминает происходящее сегодня.

Джо Вейсберг (Joe Weisberg), создатель и исполнительный продюсер сериала (и бывший офицер ЦРУ , который знает, о чем пишет), прошел сквозь строй многочисленных репортеров и фотографов, намеревавшихся запечатлеть подробности проходившей во вторник вечером премьеры шестого и финального сезона сериала «Американцы» (канала FX), и он явно был не в восторге от того, что тщательно выстроенные им сюжетные линии фильма сталкивались с хаотичными титрами телевизионных новостей.

«Это», сказал он, имея в виду показ сериала о вмешательстве России в дела США в тот самый момент, когда Соединенные Штаты сосредоточены на вмешательстве России в свои дела, «не входило в наши планы».

Что же не так с сюжетными составляющими, которые кажутся вырванными из заголовков газет? По своему замыслу сериал «Американцы» является повествованием об эпохе Рейгана, а не комментарием к правлению Трампа. «Мы боимся, что у аудитории может сложиться впечатление, будто сериал берет за основу информацию о нынешнем президенте, а это, по нашему мнению, нарушает его реалистичность, — сказал Вейсберг. — Нарушает волнующее ощущение причастности событиям прошлого, а мы отдали очень много сил воплощению именно этого образа».

Кери Рассел (Keri Russell), актриса, играющая роль супруги в этой русской паре агентов, притворяющихся типичной семейной парой из пригорода Северной Вирджинии, сказала, что сериал крупным планом рисует портрет людей, участвующих в шпионаже — тогда и сейчас. «Всегда хорошо лишний раз напомнить о людях, стоящих за сюжетами новостей», — сказала она. Но актриса также не скрывает своей радости по поводу окончания сериала, длящегося уже шесть лет: с ним закончатся и сравнения с текущими событиями. «Я рада, что сейчас мы ставим точку, — сказала она. — Это сложное время, так что хорошо, что все завершилось».

Актер Мэтью Риз (Matthew Rhys), партнер Рассел по сериалу и в жизни, отметил, что сценаристы по крайней мере видят позитивную сторону в ставшей вновь актуальной новостной теме. «Я думаю, в каком-то смысле они чувствуют себя отмщенными, потому что некоторые СМИ после первого сезона сомневались, действительно ли тема России, проявляющей интерес к США, окажется востребованной — и даже посмеивались над авторами, — сказал он. — Так что теперь они в праве сказать: „Мы же вам говорили!“»

Поэтому, хотя новые эпизоды «Американцев» уже не выйдут в эфир, Ноа Эммерих (Noah Emmerich), который играет агента контрразведки ФБР , предположил, что актерский состав с такими звездами, как Трамп, Путин, Мюллер и Манафорт, вполне в состоянии заполнить данный пробел. «Это чем-то похоже на наш сериал, своеобразное продолжение, — сказал он, насмешливо ссылаясь на реальную драму враждующих сторон. — Может быть, это новый серил по мотивам старого. „Американцы, часть вторая“».

К тому же в этом попурри из сериала, действие которого разворачивается в Вашингтоне, и реальной жизни столицы не обошлось без некоторого смешения двух миров. Фойе Музея журналистики и новостей, в котором мы заметили актеров, постепенно заполнялось штатными сотрудниками из Фогги Боттом и Капитолия, которые углубились в беседу с группой парламентариев, включая Скотта Питерса (депутата от Калифорнии).

Питерс заявил, что является большим поклонником «Американцев» — по его словам, в течение долгих поездок из своего округа в Вашингтон он как правило работает и читает, зато, возвращаясь на самолете домой, не отрываясь смотрит сериал. Оказывается, сериал «Американцы» может быть поучительным даже для члена Конгресса. «Так интересно, что сериал рассказывает очень многое о необходимости защиты и того, как Россия вмешивается в наши дела, — сказал Питерс. — А на макроуровне это вызывает тревогу: достаточны ли меры, которые мы принимаем сейчас — и страх того, что они не достаточны».

Эммерих отметил новизну этой голливудско-парламентской тусовки. «Это похоже на перевернутую реальность: я привык наблюдать за ними по телевизору, а теперь сам беседую с ними, — сказал он. — Думаю, и они привыкли видеть нас по телевизору, так что это своего рода зеркало».