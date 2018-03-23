Румынский фотограф создал уникальный фотопроект «Бесконечная дорога в Трансильванию». Родина Дракулы во всей красе

Румынский фотограф Колин Стан разместил в Сети серию своих работ о дорогах Трансильвании. Поклонники популярного произведения Брэма Стокера теперь смогут разглядеть необычайные красоты холмистой родины знаменитого румынского правителя, буквально, с высоты птичьего полета.

По словам Колина Стана, именно набор мифов и различных сказаний о легендарной личности румынского правителя Влада Цепеша или более известного, благодаря Голливуду, как граф Дракула, вдохновил его на серию необычных и захватывающих воображение снимков.

Главным сюжетом во всех представленных работах являются дороги Румынии. А именно современные серпантины, которые протянулись через всю холмистую территорию Трансильвании. По словам автора проекта, во время съемки он детально представлял, как несколько веков назад по этим же дорогам спускались и поднимались, вместо современных автомобилей, экипажи и повозки.

Для создания наиболее сильного визуально эффекта, Колин Стан отказался от классической камеры и решил снимать Трансильванские пейзажи с высоты птичьего полета. По словам автора, его базовое техническое образование позволило ему в кратчайшие сроки овладеть навыками управления беспилотника, с помощью которого, и появился захватывающий фотопроект.

Колин Стан рассказал, что общественное и художественное «любопытство» к многовековой истории региона многократно усиливают художественный эффект восприятия его снимков. Однако идея сделать целую серию фотографий с помощью дрона, пришла к нему совершенно случайно. Пару лет назад, выполняя редакционное задание одного из популярных изданий о путешествиях, румынский фотограф остановил свой автомобиль на одном из участков серпантина, чтобы запечатлеть понравившейся ему вид. Позднее, он разместил это фото в социальной сети. По его словам, вирусная популярность его первых снимков оказалась полной неожиданностью.

Впоследствии, румынский фотограф решил полностью посвятить себя аэрофотосъемке живописной местности. Так появился его авторский проект под названием «Бесконечная дорога в Трансильванию». Сейчас портфолио румынского автора насчитывает больше 200 снимков, на которых представлены около 20 румынских трасс и дорог с различной высоты и в разное время года.

На создание серии захватывающих снимков Колин Стан потратил почти два года. По словам автора, он давно мечтал показать всю красоту современных дорог Румынии, которые сегодня «даже у Дракулы вызвали бы сильную зависть от нестерпимого желания прокатиться по ним на машине».

Власти Румынии закрыли в целях безопасности на неопределенно время предполагаемый замок графа «Дракулы». Согласно сообщениям местных изданий, в окрестностях Трансильвании замечен необъяснимый всплеск активности нападений на людей диких животных.