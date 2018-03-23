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Шахрин выпустит авторский путеводитель по Екатеринбургу
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Шахрин выпустит авторский путеводитель по Екатеринбургу 

Уралинформбюро 54 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
И знаковым местам свердловского рок-клуба.
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин работает над авторским путеводителем по Екатеринбургу. В книгу попадут любимые места участников свердловского рок-клуба и горожан, сообщается на официальной странице коллектива в Facebook.
Шахрин давно стал одним из любимых гидов для гостей уральской столицы и журналистов. «Сколько экскурсий проведено…! Сколько раз отвечено на вопрос, почему вы не переезжаете в Москву!», — поясняет музыкант.
В Facebook выложен первый отрывок справочника, рассказывающий о Свердловской киностудии. «Я умышленно поместил информацию об этом объекте в раздел Екатеринбург рок-н— ролльный… для меня киностудия — это главное тусовочное место рок-общественности города», — уверяет Шахрин.
Группа «Чайф» была образована в Свердловске в 1985 году. Из хедлайнеров местного андеграунда команда стала одной из самых популярных рок-групп в стране, передает "Уралинформбюро".
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