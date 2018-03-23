Шахрин выпустит авторский путеводитель по Екатеринбургу

И знаковым местам свердловского рок-клуба.

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин работает над авторским путеводителем по Екатеринбургу. В книгу попадут любимые места участников свердловского рок-клуба и горожан, сообщается на официальной странице коллектива в Facebook.

Шахрин давно стал одним из любимых гидов для гостей уральской столицы и журналистов. «Сколько экскурсий проведено…! Сколько раз отвечено на вопрос, почему вы не переезжаете в Москву!», — поясняет музыкант.

В Facebook выложен первый отрывок справочника, рассказывающий о Свердловской киностудии. «Я умышленно поместил информацию об этом объекте в раздел Екатеринбург рок-н— ролльный… для меня киностудия — это главное тусовочное место рок-общественности города», — уверяет Шахрин.