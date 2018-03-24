Этап поединков на шоу «Голос»: команды Валерия Меладзе удивили экспериментами с музыкальными стилями, а также смелыми просьбами 

На шоу «Голос» начался этап поединков. Первыми свои музыкальные способности показали участники команды Валерия Меладзе. Конкурсанты объединились по три человека и показали зрителям не только шикарные музыкальные номера, но и отличные костюмы и образы. Вот, например, Алия Еникеева, Мария Магильная и Анастасия Гладильная образовали настоящую девичью группу, в которой все три вокалистки похожи как две капли воды.
А вот Вадим Цагарейшвили, Алиса Хилько и Давид Хиникадзе исполнили песню Светланы Лободы «Твои глаза». Но ты только послушай, в каком исполнении это сделали ребята и их наставник!
А вот эти три девочки на несколько минут погрузили наставников и зрителей шоу в атмосферу русских деревень. Сара Абрамян, Олеся Машейко и Эмилия Хайриева отлично передали настроение народной песни не только своими костюмами, но и талантливым пением.
После поединков команд от каждого трио осталось по одному участнику. После ребята сольно исполнили еще композиции. В итоге в финале проекта оказались Тали Купер и Анастасия Гладилина. И пока одни участники плакали от того, что не прошли дальше, другие не отчаявались. А одна из конкурсанток попросила Валерия Меладзе даже спеть с ней на прощание. Смотри этот и другие лучшие моменты выпуска прямо сейчас.
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Фото:Instagram