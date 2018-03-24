Ещё
Этап поединков на шоу «Голос»: команды Валерия Меладзе удивили экспериментами с музыкальными стилями, а также смелыми просьбами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Этап поединков на шоу «Голос»: команды Валерия Меладзе удивили экспериментами с музыкальными стилями, а также смелыми просьбами 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
На шоу «Голос» начался этап поединков. Первыми свои музыкальные способности показали участники команды Валерия Меладзе. Конкурсанты объединились по три человека и показали зрителям не только шикарные музыкальные номера, но и отличные костюмы и образы. Вот, например, Алия Еникеева, Мария Магильная и Анастасия Гладильная образовали настоящую девичью группу, в которой все три вокалистки похожи как две капли воды.
А вот Вадим Цагарейшвили, Алиса Хилько и Давид Хиникадзе исполнили песню Светланы Лободы «Твои глаза». Но ты только послушай, в каком исполнении это сделали ребята и их наставник!
А вот эти три девочки на несколько минут погрузили наставников и зрителей шоу в атмосферу русских деревень. Сара Абрамян, Олеся Машейко и Эмилия Хайриева отлично передали настроение народной песни не только своими костюмами, но и талантливым пением.
После поединков команд от каждого трио осталось по одному участнику. После ребята сольно исполнили еще композиции. В итоге в финале проекта оказались Тали Купер и Анастасия Гладилина. И пока одни участники плакали от того, что не прошли дальше, другие не отчаявались. А одна из конкурсанток попросила Валерия Меладзе даже спеть с ней на прощание. Смотри этот и другие лучшие моменты выпуска прямо сейчас.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Золотая булавка в ухе и пышные усы: Евгений Чичваркин появился на «БеспринцЫпных Чтениях» в дерзком образе Самые нашумевшие клипы недели: располневшая Свифт стала привидением, а Баста снял любовный триллер Марго Робби отвлекает внимание от увеличившегося живота бесконечными ногами и объемным пиджаком
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых9
Как снимался сериал «Золотая орда»33
Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни92
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение