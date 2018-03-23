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Байкальский детский форум откроется в Иркутской области 26 марта
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Байкальский детский форум откроется в Иркутской области 26 марта 

Хот 38 минут назад
Фото: Хот
С 26 по 31 марта на базе ООЦ «Галактика» (Ангарский городской округ, п.
Одинск) пройдет IX Межрегиональный Байкальский детский форум
«Правопорядок глазами детей». Организаторы мероприятия — Правительство
Иркутской области, министерство образования региона, Уполномоченный по  правам детей в Иркутской области, Общероссийская
общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское
движение школьников».
На форум приедут 120 школьников в возрасте 13-18 лет, участвующие в  различных проектах, объединениях, деятельность которых направлена на  правовую социализацию и профилактику противоправной деятельности, а  также 50 специалистов и методистов, курирующих профилактическую
деятельность на муниципальном уровне, из восьми регионов Сибири и  Дальнего Востока: Республики Алтай, Республики Бурятия, Республики
Хакасия, Республики Якутия, Забайкальского края, Кемеровской, Томской и  Иркутской областей.
Нынешний форум посвящен вопросам формирования правовой культуры и  правосознания подрастающего поколения, обеспечения реализации и защиты
прав детей. Для участников мероприятия организована
культурно-образовательная программа. Гости совершат экскурсии по  историческому центру города Иркутска, посетят озеро Байкал, примут
участие в панельной дискуссии «Что делать, если…?», в квест-игре на  знание основ права и умение их применять, социальном проектировании,
флэш-мобе.
В программе форума — посещение организаций высшего образования, имеющих
юридический профиль, круглый стол с представителями органов
государственной власти и правоохранительными органами Иркутской области.
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