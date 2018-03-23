Байкальский детский форум откроется в Иркутской области 26 марта

С 26 по 31 марта на базе ООЦ «Галактика» (Ангарский городской округ, п.

Одинск) пройдет IX Межрегиональный Байкальский детский форум

«Правопорядок глазами детей». Организаторы мероприятия — Правительство

Иркутской области, министерство образования региона, Уполномоченный по правам детей в Иркутской области, Общероссийская

общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское

движение школьников».

На форум приедут 120 школьников в возрасте 13-18 лет, участвующие в различных проектах, объединениях, деятельность которых направлена на правовую социализацию и профилактику противоправной деятельности, а также 50 специалистов и методистов, курирующих профилактическую

деятельность на муниципальном уровне, из восьми регионов Сибири и Дальнего Востока: Республики Алтай, Республики Бурятия, Республики

Хакасия, Республики Якутия, Забайкальского края, Кемеровской, Томской и Иркутской областей.

Нынешний форум посвящен вопросам формирования правовой культуры и правосознания подрастающего поколения, обеспечения реализации и защиты

прав детей. Для участников мероприятия организована

культурно-образовательная программа. Гости совершат экскурсии по историческому центру города Иркутска, посетят озеро Байкал, примут

участие в панельной дискуссии «Что делать, если…?», в квест-игре на знание основ права и умение их применять, социальном проектировании,

флэш-мобе.

В программе форума — посещение организаций высшего образования, имеющих

юридический профиль, круглый стол с представителями органов

государственной власти и правоохранительными органами Иркутской области.