Байкальский детский форум откроется в Иркутской области 26 марта 

С 26 по 31 марта на базе ООЦ «Галактика» (Ангарский городской округ, п.
Одинск) пройдет IX Межрегиональный Байкальский детский форум
«Правопорядок глазами детей». Организаторы мероприятия — Правительство
Иркутской области, министерство образования региона, Уполномоченный по правам детей в Иркутской области, Общероссийская
общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское
движение школьников».
На форум приедут 120 школьников в возрасте 13-18 лет, участвующие в различных проектах, объединениях, деятельность которых направлена на правовую социализацию и профилактику противоправной деятельности, а также 50 специалистов и методистов, курирующих профилактическую
деятельность на муниципальном уровне, из восьми регионов Сибири и Дальнего Востока: Республики Алтай, Республики Бурятия, Республики
Хакасия, Республики Якутия, Забайкальского края, Кемеровской, Томской и Иркутской областей.
Нынешний форум посвящен вопросам формирования правовой культуры и правосознания подрастающего поколения, обеспечения реализации и защиты
прав детей. Для участников мероприятия организована
культурно-образовательная программа. Гости совершат экскурсии по историческому центру города Иркутска, посетят озеро Байкал, примут
участие в панельной дискуссии «Что делать, если…?», в квест-игре на знание основ права и умение их применять, социальном проектировании,
флэш-мобе.
В программе форума — посещение организаций высшего образования, имеющих
юридический профиль, круглый стол с представителями органов
государственной власти и правоохранительными органами Иркутской области.