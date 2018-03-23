Смотрим «Каннских львов», выбираем «Мисс фитнес», прыгаем на лыжах в воду и ещё 18 идей для выходных

Главное событие этих выходных — снос самого высокого сооружения Екатеринбурга, недостроенной телебашни. Это будет грандиозное и грустное шоу. Как всё пройдёт — совершенно неизвестно, заказчик сноса УГМК не объясняет решительно ничего. Мы будем с самого утра в субботу следить за тем, что происходит возле башни, и расскажем обо всём в прямом эфире.

Но и других событий на выходные запланировано достаточно — концерты, фестивали, выставки и спектакли. Из самого интересного — кубок по бодибилдингу, фестиваль рекламных роликов «Каннские львы», прыжки на лыжах и сноубордах в воду… Впрочем, выбирайте то, что вам больше нравится.

Пятница, 23 марта Концерт / T-Killah

В Екатеринбурге выступит Александр Тарасов , он же T-Killah, участник популярного YouTube блога «Дневник Хача» с многомиллионной аудиторией. Он исполнит известные треки, такие как «Это нормально», «Мечта твоя», «Обезьяны», и новые, но уже ставшие хитами — «Ноги молодцы», «Барабан», «Папа».

Где: TeleClub (ул. Карьерная, 16) Когда: 23 марта в 20:00 Сколько стоит: 1200 рублей

Известный уральский писатель Алексей Иванов представит в Екатеринбурге роман «Тобол». Первая книга сибирского эпоса «Тобол. Много званых» вышла около года назад и сразу стала бестселлером — продано более 48 тысяч экземпляров. Ещё до выхода продолжения романа начались съёмки полнометражного фильма и телесериала по его мотивам.

Где: Ельцин-центр , кино-конференц-зал (ул. Б. Ельцина, 3) Когда: 23 марта в 19:00 Сколько стоит: вход свободный, по регистрации

Выставка / «Подсвеченная жизнь»

В главном корпусе УрФУ откроется фотовыставка «Подсвеченная жизнь», посвящённая удивительному миру холодных морей, омывающих северные побережья России. На 40 снимках запечатлены «портреты» различных морских беспозвоночных, снятых с локальной подсветкой и на очень близком расстоянии. Благодаря такой технике и приёмам фотосъёмки зрители получат ощущение погружения в загадочный и фантастический подводный мир, недоступный обычным путешественникам и аквалангистам.

Где: УрФУ (ул. Мира, 19, фойе актового зала) Когда: с 23 марта Сколько стоит: вход свободный

Концерт / Andru Donalds (Enigma)

Творчество Эндрю Дональдса, участника проекта Enigma, смешивает жанры и всевозможные музыкальные стили. «Я многому учусь на своих концертах, — говорит он. — Обратная связь с моими фанатами, без сомнения, помогает мне лучше воплощать в жизнь мои замыслы и по-настоящему достигать соприкосновения ощущений, переживания всех перипетий. Все эти важнейшие события в жизни и существовании в целом».

Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2) Когда: 23 марта в 19:00 Сколько стоит: от 1900 до 3500 рублей

Салон / «Вечеринка в особняке Поклевских»

Дом Поклевских-Козелл открывает серию салонных «вечеринок» в стиле начала XX века. «Вечеринка в музее» — звучит абсурдно, но полтора века назад в стенах этого особняка действительно бурлила светская жизнь: собирались на балах и званых вечерах сливки екатеринбургского общества. И сегодня атмосферные интерьеры как будто созданы для тематических пятничных «тусовок»! Гости смогут научиться новым и популярным танцам начала XX века, сыграют в модные салонные забавы, услышат живую музыку и поэзию эпохи и даже попробуют её на вкус.

Где: Дом Поклевских-Козелл (ул. Малышева, 46) Когда: 23 марта в 18:20 Сколько стоит: 200 рублей

Суббота, 24 марта Грустное шоу / Взрыв телебашни

Самое важное и самое грустное «шоу» этой весны в Екатеринбурге — снос недостроенной телебашни, которая возвышается над городом уже больше 30 лет. Нам ужасно жаль башню, но стоит признать — это будет историческое событие, которого больше не случится. Мы будем вести онлайн-трансляцию взрыва и его последствий, оперативно публиковать фото и видео с разных точек, собирать комментарии с улиц. Снос запланирован на промежуток между 8 и 10 утра. Если найдёте в себе силы проснуться и выйти из дома в субботу утром, то перечитайте ещё раз нашу подборку мест, откуда можно будет следить за падением легендарного недостроя. Если останетесь дома — следите на E1.RU.

Где: центр города Когда: 24 марта с 8:00 до 10:00 Сколько стоит: бесплатно

Фестиваль / «Каннские львы»

Весь уикенд в Екатеринбурге будут показывать ролики-победители международного фестиваля креативной рекламы «Каннские львы». 23 марта пройдёт вечеринка Cannes Lions Party, премьерный показ и танцы под рекламу, 24 и 25 марта — кинопоказы. В 90-минутной программе представлены самые креативные, интересные и необычные ролики главных мировых брендов. Всего более сотни рекламных роликов со всего мира, включая работы трёх рекламных агентств из России.

Где: Ельцин-центр, кино-конференц-зал (ул. Б. Ельцина, 3) Когда: 24 марта в 14:00, 16:00, 18:00, 25 марта в 18:00 Сколько стоит: открытие — 1000–4000 рублей, программа 400 рублей

Кино / «Кролик Питер»

Экранизация знаменитой книги детской писательницы Беатрис Поттер о приключениях маленького и непоседливого крольчонка по имени Питер, который хочет пробраться в огород к грозному фермеру и вдоволь полакомиться там фруктами и овощами.

Где: в кинотеатрах города Когда: с 22 марта Сколько стоит: от 150 рублей

Спорт / Кубок Яшанькина

В Екатеринбурге пройдёт одно из самых ярких событий в российском бодибилдинге и фитнесе — Кубок Яшанькина. Этот турнир был создан в честь 11-кратного чемпиона мира по бодибилдингу Александра Сергеевича Яшанькина. Главным событием станут соревнования в категориях пляжный бодибилдинг и фитнес-бикини. А также пройдут показательные выступления от специально приглашённых звёзд. Кульминацией соревнований станет финал конкурса «Мисс Фитнес Екатеринбург».

Где: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3) Когда: 24 марта с 11:00 до 18:00 Сколько стоит: 500–1000 рублей

Лекция / «Две головы лучше. Artist talk Алисы Горшениной»

Тагильская художница Алиса Горшенина — автор одного из главных произведений выставки Музея ИЗО «Что ты несёшь». Её объект в виде головы спорит с привычным представлением о сумке как о модном аксессуаре. На встрече вы узнаете, как чувствует себя художник, попавший в «уральскую кому», нужно ли искать выход из этого состояния или, наоборот, стоит стремиться его обрести.

Где: Музей ИЗО (ул. Воеводина, 5) Когда: 24 марта в 15:00 Сколько стоит: 100–250 рублей

Концерт / Лучшие песни группы «Кино» с симфоническим оркестром

В программе симфонического рок-шоу «Легенда 55» — 20 композиций группы «Кино», отобранных из всех альбомов. Их исполняет рок-группа «Sолнечные Дни». Оригинальные музыкальные партитуры для симфонического оркестра, оформление и стиль разрабатывались для проекта специально, над ними работали лучшие специалисты из России и Белоруссии.

Где: ДК Железнодорожников (ул. Челюскинцев, 102) Когда: 24 марта в 19:00 Сколько стоит: от 800 до 2500 рублей

Учёба / Всероссийская контрольная по математике

24 марта в Екатеринбурге пройдёт контрольная по математике «Что и требовалось доказать». Жители города смогут принять в ней участие онлайн или сидя за партой — в Уральском федеральном университете. Контрольная включает десять задач. Для их решения достаточно знать школьную программу, так что попробовать свои силы смогут все желающие. Чтобы написать работу в аудитории, нужно заранее зарегистрироваться.

Где: УрФУ или онлайн. Нужна регистрация Когда: 24 марта в 14:00 Сколько стоит: бесплатно

Лекция / «Мир, который создал грек» (на правах рекламы)

В субботу, 24 марта, в 14:00 состоится встреча в новом просветительском лектории «Цивилизация». Курс лекций по искусству начнётся с темы «Мир, который создал грек».

Лектор Марина Закусилова расскажет о колыбели всей европейской культуры — Древней Греции. Она сравнит тело древнего грека и жителя Екатеринбурга, расскажет, почему ордерная система настолько гармонично сложена и что способствовало развитию философских мыслей, актуальных по сей день.

На следующие лекции горожан ждут 27 марта (вт) в 19:00 («Роль зрителя в театре») и 29 марта (чт) в 19:00 («Про готику и Возрождение»).

В лектории «Цивилизация» развивают данное от рождения чувство прекрасного.

Где: ул. Малышева, 29 (Антикварный дом «Антарес») Когда: 24 марта 14:00 Сколько стоит: 750 рублей

Концерт / Open Kids

Группа, от которой в восторге подростки, снова приедет в Екатеринбург. Новая музыкальная программа, сложные танцевальные постановки, масштабные декорации и сюрпризы для фанатов.

Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2) Когда: 24 марта в 19:00 Сколько стоит: от 1400 до 2800 рублей

Спектакль / «Синемашоу»

В Театре эстрады покажут «Синемашоу» — это калейдоскоп сюжетов, рассказанных языком музыки, песни, танца и трюка. Зритель увидит отрывки любимых кинолент, в которых актёры будут восхищать своей игрой, ловко находя выход из даже самых, казалось бы, безвыходных ситуаций. А артисты шоу поддержат их песнями, ставшими настоящими шлягерами. Более 400 экстравагантных и эклектичных костюмов героев шоу будут кружить на протяжении всего спектакля на сцене. Даже огромные мультимедийные декорации-трансформеры придут в движение.

Где: Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15) Когда: 24 марта в 18:00 Сколько стоит: 400–1700 рублей

Фестиваль / «Домофест» (на правах рекламы)

В эту субботу, 24 марта, в Ельцин-центре пройдёт выставка-фестиваль новостроек и загородного жилья «Домофест».

Кроме распродажи жилья, екатеринбуржцев ждут виртуальные прогулки по новостройкам, розыгрыши призов, а также бесплатное мороженое. А обладатели селфи на фоне телебашни получат на «Домофесте» подарочные сертификаты на турпутёвки.

Весенний квартирный sale будет приятно шокировать! Более 46 застройщиков и банков представят спецусловия. Кроме того, на «Домофесте» пройдут презентации новых жилых комплексов в Екатеринбурге, а также квартир для покупки и аренды в Турции. Состоится показ лучших рекламных видеороликов про недвижимость в России.

Покупка квартиры — ответственный и долгий процесс. Придётся просмотреть сотни специализированных сайтов по поиску недвижимости, почитать форумы, пообщаться с отделами продаж. «Домофест» — уникальный шанс всё сделать за один день.

Где: Ельцин-центр (ул. Б. Ельцина, 3) Когда: 24 марта (суббота), 10:00 — 20:00, подробную программу мероприятия можно посмотреть тут Сколько стоит: вход свободный для всех желающих Подробнее: домофест.рф Воскресенье, 25 марта Спорт / Jump & Freeze

На Уктусе пройдут безбашенные соревнования сноубордистов и лыжников Red Bull Jump & Freeze (что переводится как «Прыгни и замерзни»). Экстремалы смогут съехать со снежного склона прямо в наполненный до краёв бассейн, выполнив при этом какой-нибудь невероятный трюк. Жюри будут оценивать костюмы, трюки и реакцию.

Где: ГК «Уктус» (ул. Зимняя, 27) Когда: 25 марта с 11:00 Сколько стоит: бесплатно, нужна регистрация

Еда / Кафе «Воронеж» (на правах рекламы)

На пороге весенние каникулы, а это значит — пора ехать в Воронеж! К счастью, путешествие это близкое и приятное, особенно для тех, кто планирует пойти семьёй в кинотеатр. Расположенное в минуте ходьбы от ТРЦ «Пассаж» кафе-гурмэ «Воронеж» предлагает вкусное меню для всей семьи. А с 24 марта по 1 апреля при предъявлении билета в кино детям до 14 лет — картофель-фри в подарок.

Родителям тоже есть чем себя порадовать. Бургеры, домашние сосиски и пельмени не так просты, как кажутся, потому что сделаны из премиального мяса мраморных бычков. А разнообразные салаты, в том числе суперпопулярный Нисуаз со свежеобжаренным тунцом и японский Поке-стайл со свежим лососем, красной икрой и авокадо, порадуют любого.

А каждый юный отличник заслужил возможность перепробовать все варианты авторских милкшейков. Осторожнее с десертной картой! Есть опасность съесть всё, включая горшок с ромашкой.

Где: Театральный пер. 5а / 1 минута ходьбы от ТРЦ «Пассаж» Когда: c 24 марта по 1 апреля Подробнее: https://vk.com/voronezhekb

Выставка / «Мифы о театре кукол»

В галерее Дома актёра открылась выставка «Мифы о театре кукол». В экспозиции собраны фотографии, газетные публикации и афиши из архива Екатеринбургского театра кукол. Посетителей выставки ждёт встреча с такими спектаклями, как «Чёртова мельница» 1958 года и «Иосиф Швейк против Франца Иосифа » 1975 года выпуска, «THE HAMLET», «Башмачкин», и другими совсем недетскими историями.

Где: Дом актёра (ул. 8 Марта, 8) Когда: март-апрель 2018 Сколько стоит: бесплатно

Встреча / Science Slam Kids

25 марта в Ельцин-центре пройдёт Science Slam Kids, где дети расскажут о своих научных исследованиях сверстникам и взрослым. В течение месяца они занимались исследовательской деятельностью под руководством взрослых учёных: физика, химика, историка и преподавателя английского.

Где: Ельцин-центр (ул. Б. Ельцина, 3) Когда: 25 марта в 14:00Сколько стоит: 450 рублей

Прогулка / Семейный весенний праздник в загородном клубе «Белая лошадь» (на правах рекламы)

«Белая лошадь» приглашает окончательно проводить уже порядком надоевшую зиму.

В программе обещают сделать акцент на активный отдых и заряд позитивных эмоций. Гостей ждёт анимационная программа, нескучные нормы ГТО, сумасшедший бубликёрлинг, водное поло в термальном бассейне, метание бумеранга и стрельба из лука.

Для желающих размять мозг — интеллектуальная игра «С умом», для детей — детский клуб с творческими мастерскими.

А также можно будет последний раз этой зимой покататься на сноубанане и санях с лошадью.

Где: загородный клуб «Белая лошадь» (село Кадниково, Сысертский район) Когда: 25 марта в 12:00 Сколько стоит: вход свободный Подробности: на сайте

Больше интересных событий вы найдёте в нашей рубрике «Афиша» и в календаре гастролей на март.