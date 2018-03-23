В клещах опасности. Городской образ жизни — не спасение от живого паразита

Медлить нельзя, ведь защищённым человек становится только после второй прививки. Об этом мы говорим с главным эпидемиологом Екатеринбурга, руководителем Городского центра медицинской профилактики Александром Харитоновым

Плюс две недели

Рада Боженко, «АиФ-Урал» : Александр Николаевич, на дворе март — не рановато ли медики заговорили о профилактике клещевого энцефалита?

Александр Харитонов: В прошлом году у нас первое обращение по поводу присасывания клеща было в январе. Пострадавшая жила в частном доме, в её хозяйстве были и собаки, гуляющие на воле, и животные, которые питаются сеном. Словом, для зимовки клеща имелись все условия. Вероятнее всего, она и «получила» его именно от собаки, ведь уличные животные, равно как и грызуны, являются переносчиками клещей и их прокормителями в зимний период.

Так что о профилактике клещевых инфекций мы начали говорить, я считаю, поздно. Для того чтобы после любой прививки выработался иммунитет, нужно время — не менее двух недель. А что касается вакцинации против клещевого энцефалита, то между первой и второй прививкой должно пройти не менее месяца. При этом защита появляется только после второй прививки!

— То есть можно считать, что человек защищён от клещевого энцефалита, если у него имеется две прививки и после второй прошло две недели?

— Именно. Но! Мы говорим всегда, что в эти две недели человек не должен встречаться с клещом. Потому что, если будет укус клеща и он окажется инфицирован, вы будете тяжело переносить заболевание.

Продолжая тему о схеме вакцинации — через год нужно обязательно сделать третью прививку для того, чтобы иммунитет, который выработался, был закреплён. В последующем прививаться против клещевого энцефалита следует каждые три года.

Немало случаев, когда человек не помнит, когда вакцинировался в последний раз, а записи потеряны. В этом случае стоит сдать анализ, который покажет, какова напряжённость иммунитета к клещевому энцефалиту. По результату врач уже скажет, надо вам начинать все снова с первой прививки или можно продолжать ревакцинацию. Погибают от клещевого энцефалита и становятся инвалидами те, кто не прививался.

— Многие горожане говорят: «Я не езжу на природу».

— Отвечу: но вы ездите в общественном транспорте. А рядом с вами едет рыбак, или охотник, или садовод, у которого на одежде может оказаться клещ, который переползёт к вам. Пример. Ребёнок заболел клещевым энцефалитом, а они с мамой вообще никуда не выходили. Начали собирать анамнез, выяснилось, что папа вернулся с рыбалки, малыш, как это обычно бывает, обхватил папины ноги — клещ попал к ребёнку. И подобных случаев немало. Поэтому одно из незыблемых правил — выходя из леса, обязательно встряхивайте одежду. А, находясь на природе, используйте репелленты, обязательно проводите само— и взаимоосмотры.

На дачах — в засаде

— Нередко уральцы полагаются на экстренную меру профилактики — введение иммуноглобулина. Насколько это оправданно?

— Иммуноглобулин, который вводится в течение трёх суток с момента укуса, конечно облегчает течение болезни, но стопроцентно от неё не защищает. Люди, получившие только иммуноглобулин, бывает, болеют и менингиальными и очаговыми формами клещевого энцефалита.

— Кто прививается бесплатно?

— Мы бесплатно вакцинируем детей с 15-месячного возраста. Но это только первая и вторая прививка, третья (ревакцинация) — за счёт родителей. Прививаем бесплатно первоклашек и пенсионеров. Но опять же речь идёт о первой и второй прививке. Конечно, пенсионеры и дальше хотят прививаться бесплатно, но, увы, на это никакого бюджета не хватит, поэтому стоит позаботиться о себе и самим тоже.

— Слышала, что при определённых условиях иммуноглобулин показан для введения даже тем, кто привит.

— Если человеком соблюдён весь вакцинальный комплекс, если нет никаких нарушений и это подтверждено документально, вводить иммуноглобулин не нужно.

Сегодня клеща — важный момент — можно (и нужно) обследовать на заражённость. Вы будете знать, заражён клещ или нет, а исходя из этого вам будут прописаны дальнейшие действия. Есть ведь ещё такое заболевание, как болезнь Лайма, или Лайм-боррелиоз, при котором принята несколько другая тактика. Если клещ оказывается им заражён, вы должны с результатом его обследования прийти к лечащему врачу, который должен вам назначить антибиотики с профилактической целью. Для того чтобы это заболевание у вас не развилось. И это нужно делать в течение первых трёх суток с момента присасывания клеща.

В прошлом году в Екатеринбурге клещевым энцефалитом заболело 59 человек, а Лайм-боррелиозом — более 400.

— Кто становится первыми жертвами клещей?

— Традиционно — садоводы. Они уже сегодня потихоньку начинают заниматься хозяйством, тем более что снега нынче мало, доступ к теплицам открыт. А там сухая трава, листва из леса плюс тёплое уже солнце — комфортные условия для активизации клещей, которым кушать хочется.