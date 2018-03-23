Маршрут выходного дня: едем в Полевской к цапле на заводе и музею-домне

С Екатеринбургом можно знакомиться бесконечно, так велик и разнообразен наш город. Но иногда хочется уехать из мегаполиса и провести выходные в спокойном и тихом провинциальном городе. Мы возобновляем нашу рубрику «Маршрут выходного дня», и, пока весенняя распутица не закончится, будем рассказывать в ней об интересных местах в свердловских городах.

Сегодня мы решили предпринять виртуальный тур в Полевской, в уникальный музей «Северская домна». Это заведение часто называют самым современным музеем региона за пределами Екатеринбурга. Недавно в домне побывали дизайнер Никита Демидов и фотограф Анна Меркушева. Они поделились с E1.RU своими впечатлениями.

«Северская домна»

Музейный комплекс в Полевском занимает сразу несколько старинных помещений кричной фабрики, то есть фабрики по производству железа. Сейчас вместо неё здесь находится Северский трубный завод. Два корпуса, построенных в середине XIX века, и доменную печь отдали музею. С тех пор, как в этих стенах гудела работа, сами строения практически не изменились, вот почему в «Северской домне» царит совершенно особенная атмосфера.

— Я поехал в Полевской ради компании сотрудников Музея истории Екатеринбурга, от «Домны» я ничего не ожидал, — признаётся дизайнер Никита Демидов. — Обычно провинциальные музеи — это тяжело и невыносимо скучно. Тем более горнозаводского Урала — кажется, это что-то совсем унылое. Но, когда нас привезли на «Северскую домну», первое, что удивило, — бодренькие, адекватные сотрудники музея в фирменных костюмах. Когда они стали рассказывать нам и показывать, я даже проснулся! И удивился, что это интересное пространство. Как у нас Ельцин-центр , но только по Полевскому.

Вместо «кладбища истории», которое ожидал обнаружить Никита, в «Северской домне» он нашёл процветающую площадку завода. Здесь не просто пылятся экспонаты, здесь проходят деловые встречи, подписываются крупные контракты. «Домну» любят фотографы: сейчас у входа в музей установлено около 30 планшетов с фотографиями свадеб, которые заезжали в музей сфотографироваться.

— В «Северской домне» очень красиво, — делится впечатлениями фотограф Анна Меркушева. — Лично для меня это место энергетически сильное, потому что сохранились старинные стены. Прикасаться к камням и слушать, как они рассказывают свою историю, — мне кажется, это очень круто. Мне понравился и превосходный музей, и открытая территория. В закрытой части интересные исторические детали.

Атмосферу в музее создаёт сочетание неприукрашенной старины и современных музейных технологий. Здесь правильно организованное освещение, повсюду установлены мультимедийные экраны, на одном из них демонстрируют 3D-фильм о строительстве кричного завода и его работе. «Обычно видео в 3D бывает какое-то бессмысленное, но тут оно очень классное, — говорит Никита Демидов. — Показывается, как вода крутила колесо, как привод превращал энергию воды в удары молота или раздувал огонь. Этот ролик — дорогая вещь».

Цена

Посещение «Северской домны» не бесплатное, но очень и очень бюджетное. Один билет стоит 100 рублей, экскурсия — 150 рублей на человека. Чтобы попасть на экскурсию, нужно обязательно заранее записаться по телефону. Впрочем, оно того стоит: жители Екатеринбурга, которые побывали в музее, говорят, что уровень подготовки экскурсоводов по-настоящему высокий.

Сувениры

В музее есть небольшая сувенирная лавка. Впрочем, нашему собеседнику не очень понравились товары в ней.

— Кепочки какие-то, маечки… На логотипе музея не очень красиво нарисованная домна, — рассказывает дизайнер. — Лучше бы сделали цаплю!

Дело в том, что цапля — тотемная птица полевского завода. Огромное гнездо птицы установлено на одной из заводских труб, флюгер в виде цапли закреплен и на самой домне.

Еда В музее есть удобный гардероб, магазинчик, но нет никакого общепита. Поэтому кафе посетителям придётся искать в городе. Сразу после въезда в город справа, на улице Полевской, есть кафе «Обломов»; на Розы Люксембург, 18 — кафе «Веранда». По дороге попадаются мелкие забегаловки и фастфуд.

Что ещё посмотреть в Полевском?

Сам город нельзя назвать особенно интересным. Здесь нет шедевров архитектуры или интересных современных зданий. Зато много воды: Северский, Верхний, Штанговый, Криолитовский пруды.

И всё же самое интересное сосредоточено на территории завода. Неизменно обращает на себя внимание гостей города пресловутая цапля в пятиметровом стальном гнезде, возвышающемся над заводом. Туристов привлекает и выполненная в металле Спасо-Преображенская часовня в открытой части музея — точная копия сооружения XIX века. «Сад камней у входа» — глыбы минералов, которые добывают неподалёку от Полевского. А ещё здесь есть памятник рабочим рукавицам.

Как добраться

Машина. Многие годы в Полевской ездили через Вторчермет. По улице Титова на автомобиле выезжали по Полевскому тракту и ехали всё прямо и прямо. Не всегда этот путь оказывался удобным: дорога эта по большей части однополосная, обгон почти везде запрещён.

Недавно открылись две новые дороги, которые облегчат путь автомобилиста в Полевской. Про них рассказывает Никита Демидов:

— Неожиданно навигатор построил мне маршрут по новому сегменту ЕКАД. Он почти пустой, потому что ещё не соединен с Тюменским и Челябинским трактами. Было приятно проехаться без всяких пробок по ещё свеженькой щебёнке. Там четыре полосы, вокруг новые виды. Рекомендую! Обратно вернулись, опять по навигатору, через новый микрорайон Екатеринбурга «Солнечный». Дорога интересная, идёт через поле. До этого поездка в Полевской была ужасно скучной и унылой. Теперь намного лучше.

У музея есть собственная небольшая парковка. Но даже если на ней не окажется места, поставить машину в небольшом городе не составит труда.

Автобус. С Южного автовокзала Екатеринбурга в Полевской стабильно ходят автобусы, проезд стоит 118 рублей.

Электричка. С вокзала Екатеринбурга дважды в день отправляется пригородный поезд — в 9:56 и в 18:01 по местному времени. Билет обойдётся в 104 рубля.

Время работы музея: со вторника по пятницу с 8:30 до 17:00 (касса до 16:00), в субботу с 10:00 до 18:00 (касса до 17:00). Адрес: Полевской, ул. Вершинина, 7 Телефоны для записи на экскурсию: +7 (34350) 3–31–37, 3–26–37 Сайт: https://vk.com/severskaya_domna